Легенда французского кино Жан-Луи Трентиньян умер на 92-м году жизни

Знаменитый французский актер Жан-Луи Трентиньян умер в возрасте 91 года в Гаре в регионе Лангедок - Руссильон на юге страны. Свои последние минуты жизни 17 июня ключевая фигура кино и театра провел в окружении семьи.

Как уточнила жена актера Мариан Хепфнер Трентиньян, он скончался "мирно, от старости, сегодня утром, у себя дома, в Гарде, в окружении своих близких".

Похороны Жана-Луи, актера, режиссера и сценариста, пройдут в частном порядке.

Актер вошел в историю кино благодаря своей роли автогонщика в фильмах "Мужчина и женщина" режиссера Клода Лелуша, получил приз за интерпретацию в Каннах за картину "Z" Коста Гавраса в 1969 году, сыграл главную роль в нашумевшем фильме "Конформист", получил премию "Сезар" как лучший актер в ленте "Любовь" (2012 год) Михаэля Ханеке, получившего "Золотую пальмовую ветвь".

Видео: трейлер к картине "Мужчина и Женщина"

Видео: Жан-Луи Трентиньян в картине "Мужчина и женщина: Лучшие годы"

Видео: трейлер к фильму "Конформист"

Трентиньян родился 11 декабря 1930 года в Пьолане в семье богатого предпринимателя, и с детства мечтал быть автогонщиком (как его знаменитый дядя Морис Трентиньян). Но свою жизнь решил связать с театром после просмотра пьесы "Скупой" Мольера, будучи 19-летним студентом-юристом.

Жан-Луи Трентиньян в молодости (фото: mubicdn.net / artphotolimited.com)

Так началась звездная карьера Жана-Луи на театральных подмостках и в кинематографе.

Жизнь Трентиньяна была отмечена несколькими трагедиями, в том числе смертью его дочери Мари, тоже актрисы, которая была убита в 2003 году ее компаньоном, певцом Бертраном Кантатом. Эта драма вызвала переполох во Франции и высветила проблему насилия в отношении женщин.

Трентиньян и его дочь Мари в 1979 году на съемках фильма "Ла Терраца" (фото: en.wikipedia.org)

Последнее появление Жана-Луи Трентиньяна на большом экране датируется 2019 годом в фильме "Самые прекрасные годы жизни". Также он появлялся в кадрах во время церемонии "Сезар" 2021.

Жан-Луи Трентиньян (фото: nouvelobs.com)