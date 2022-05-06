Умер знаменитый украинский писатель-фантаст Сергей Дяченко

Умер популярный писатель-фантаст Сергей Дяченко, написавший вместе со своей женой Мариной десятки романов, повестей и сценариев к фильмам. Автору было 77 лет.

О смерти супруга сообщила в Facebook Марина Дяченко, не озвучив причину кончины украинского писателя.

"Сергей Дяченко. 14 апреля 1945 - 5 мая 2022", - написала она.

Сергей и Марина Дяченко (фото: wikipedia.org)

Поклонники творчества Сергея не могут поверить, что его не стало.

"Вы и ваш муж стали для меня в детстве лучшими авторами-фантастами! Я "Варан" и "Медный король" перечитывала десятки раз! Надеюсь, вы держитесь, но просто не забывайте, что мы здесь все любим и уважаем вашего мужа, он навсегда останется в памяти будущих поколений, а значит, он почти бессмертен", - написала Марине киевлянка Мария.

"Огромнейшая часть нашей жизни связана с вашими книгами... Только вчера сказала мужу: надо посмотреть в интернете, как там они? Ну как же так. Соболезнуем, Марина Юрьевна. Вы - часть нашей жизни, часть нашей души. Вы бессмертны, но вам сейчас от этого не легче... Сил вам, наши сердца - с вами!" - написала еще одна поклонница творчества Дяченко.

Отметим, что в марте 2018 года у писателей умерла дочка Анастасия. Ей было 22 года. Она успешно училась на режиссера в Университете Южной Калифорнии. Девушка похоронена на маленьком старинном кладбище у подножья горы Сан-Габриэль.

Возможно, там будет похоронен и Сергей Сергеевич. Они с супругой жили уже длительное время жили в Лос-Анджелесе...

Сергей и Марина Дяченко с дочкой (фото: facebook.com/Марина Дяченко)

Биография Сергея Дяченко

Писатель родился в Киеве в 1945 году. Он - сын величайшего украинского микробиолога, профессора Сергея Степановича Дяченко.

В 1966 году будущий автор окончил Киевский медицинский институт, работал врачом-психиатром и даже получил кандидата биологических наук.

После Сергей окончил сценарный факультет ВГИКа и занялся работой по новой специальности.

Сергей Дяченко (фото: wikipedia.org)

Он является автором сценария к телеэпопее "Николай Вавилов" и художественного фильма "Голод-33". За сценарий к полнометражной научно-популярной картине "Звезда Вавилова" Дяченко был удостоен Шевченковской премии.

До 2009 года жил и работал в Киеве, затем переехал в Москву. В 2013 году вместе с женой уехал из России в США.

В 2005 году на общеевропейской конференции фантастов Еврокон в Глазго в тандеме Марина и Сергей Дяченко были признаны лучшими писателями-фантастами Европы.

Сергей и Марина Дяченко (фото: facebook.com/Марина Дяченко)

В соавторстве супруги написал 25 романов, десятки повестей и рассказов, несколько детских книг. Они творили в жанрах современной научной фантастики, фэнтези, сказки и подобных. Хотя Марина и Сергей говорили, что пишут в жанре "м-реализма" ("м", возможно, от слова магия).

Среди самых популярных романов Дяченко можно выделить такие, как "Привратник", "Ритуал", "Рубеж", "Армагед-дом", "Стократ", "Алена и Аспирин" и другие.

Сергей и Марина Дяченко с дочкой (фото: facebook.com/Марина Дяченко)

В одном из интервью Дяченко признался, что они с Мариной всегда старались "сначала издать книгу на украинском, а потом в России на русском".