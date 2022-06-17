ru ua
Пт, 17 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Легенда французького кіно Жан-Луї Трентіньян помер на 92-му році життя

Новость на русском →
П'ятниця 17 червня 2022 18:49
Легенда французького кіно Жан-Луї Трентіньян помер на 92-му році життя Фото: Жан-Луї Трентіньян, французький актор (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Знаменитий французький актор Жан-Луї Трентіньян помер у віці 91 року в Гарі в регіоні Лангедок - Руссільйон на півдні країни. Свої останні хвилини життя 17 червня провідний діяч кіно і театру провів серед сім'ї.

Про це передає агентство AFP.

Як уточнила дружина актора Маріан Хьопфнер Трентіньян, він помер "мирно, від старості, сьогодні вранці, у себе вдома, в Гарді, в оточенні своїх близьких".

Похорон Жана-Луї, актора, режисера і сценариста, пройдуть в приватному порядку.

Актор увійшов в історію кіно завдяки своїй ролі автоперегонника у фільмах "Чоловік і жінка" режисера Клода Лелуша, отримав приз за інтерпретацію в Каннах за картину "Z" Коста Гавраса в 1969 році, зіграв головну роль в гучному фільмі "Конформіст", отримав премію "Сезар" як найкращий актор у стрічці "Любов" (2012 рік) Міхаеля Ханеке, який отримав "Золоту пальмову гілку".

Відео: трейлер до картини "Чоловік та Жінка"

Відео: Жан-Луї Трентіньян у картині "Чоловік і жінка: Найкращі роки"

Відео: трейлери фильму "Конформіст"

Трентіньян народився 11 грудня 1930 року в Пьолане в сім'ї багатого підприємця, і з дитинства мріяв бути автогонщиком (як його знаменитий дядько Моріс Трентіньян). Але своє життя вирішив пов'язати з театром після перегляду п'єси "Скупий" Мольєра, будучи 19-річним студентом-юристом.

Легенда французького кіно Жан-Луї Трентіньян помер на 92-му році життя

Легенда французького кіно Жан-Луї Трентіньян помер на 92-му році життя

Жан-Луї Трентіньян у молодості (фото: mubicdn.net / artphotolimited.com)

Так почалася зоряна кар'єра Жана-Луї на театральних підмостках і в кінематографі.

Життя Трентіньяна було відзначено кількома трагедіями, в тому числі смертю його дочки Марі, теж актриси, яка була вбита в 2003 році її компаньйоном, співаком Бертраном Кантатом. Ця драма викликала переполох у Франції та висвітила проблему насильства щодо жінок.

Легенда французького кіно Жан-Луї Трентіньян помер на 92-му році життя

Трентіньян і його дочка Марі в 1979 році на зйомках фільму "Ла Терраца" (фото: en.wikipedia.org)

Остання поява Жана-Луї Трентіньяна на великому екрані датується 2019 роком у фільмі "Найпрекрасніші роки життя". Також він з'являвся в кадрах під час церемонії "Сезар" 2021.

Легенда французького кіно Жан-Луї Трентіньян помер на 92-му році життя

Жан-Луї Трентіньян (фото: nouvelobs.com)

Раніше повідомлялося, що у травні помер знаменитий актор Рей Ліотта у віці 67 років - він помер уві сні в Домініканській республіці, де знаходився на зйомках фільму.

А також ми писали, що помер знаменитий український письменник-фантаст Сергій Дяченко. Автору було 77 років.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція
LITE
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими