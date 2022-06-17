Легенда французького кіно Жан-Луї Трентіньян помер на 92-му році життя

Знаменитий французький актор Жан-Луї Трентіньян помер у віці 91 року в Гарі в регіоні Лангедок - Руссільйон на півдні країни. Свої останні хвилини життя 17 червня провідний діяч кіно і театру провів серед сім'ї.

Як уточнила дружина актора Маріан Хьопфнер Трентіньян, він помер "мирно, від старості, сьогодні вранці, у себе вдома, в Гарді, в оточенні своїх близьких".

Похорон Жана-Луї, актора, режисера і сценариста, пройдуть в приватному порядку.

Актор увійшов в історію кіно завдяки своїй ролі автоперегонника у фільмах "Чоловік і жінка" режисера Клода Лелуша, отримав приз за інтерпретацію в Каннах за картину "Z" Коста Гавраса в 1969 році, зіграв головну роль в гучному фільмі "Конформіст", отримав премію "Сезар" як найкращий актор у стрічці "Любов" (2012 рік) Міхаеля Ханеке, який отримав "Золоту пальмову гілку".

Відео: трейлер до картини "Чоловік та Жінка"

Відео: Жан-Луї Трентіньян у картині "Чоловік і жінка: Найкращі роки"

Відео: трейлери фильму "Конформіст"

Трентіньян народився 11 грудня 1930 року в Пьолане в сім'ї багатого підприємця, і з дитинства мріяв бути автогонщиком (як його знаменитий дядько Моріс Трентіньян). Але своє життя вирішив пов'язати з театром після перегляду п'єси "Скупий" Мольєра, будучи 19-річним студентом-юристом.

Жан-Луї Трентіньян у молодості (фото: mubicdn.net / artphotolimited.com)

Так почалася зоряна кар'єра Жана-Луї на театральних підмостках і в кінематографі.

Життя Трентіньяна було відзначено кількома трагедіями, в тому числі смертю його дочки Марі, теж актриси, яка була вбита в 2003 році її компаньйоном, співаком Бертраном Кантатом. Ця драма викликала переполох у Франції та висвітила проблему насильства щодо жінок.

Трентіньян і його дочка Марі в 1979 році на зйомках фільму "Ла Терраца" (фото: en.wikipedia.org)

Остання поява Жана-Луї Трентіньяна на великому екрані датується 2019 роком у фільмі "Найпрекрасніші роки життя". Також він з'являвся в кадрах під час церемонії "Сезар" 2021.

Жан-Луї Трентіньян (фото: nouvelobs.com)