Ледяные дожди: синоптики сделали важное предупреждение о погоде

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине принесет неприятные сюрпризы

Погода в Украине в среду, 27 ноября, резко ухудшится в нескольких регионах страны. Синоптики предупреждают о сильных ночных морозах, гололедице и дождях со снегом.

Погода на востоке Украины ожидается пасмурная и холодная. В большинстве городов региона пройдут умеренные и сильные дожди, местами со снегом. Ночные морозы приведут к гололедице на дорогах. Ночная температура воздуха составит -3 -5 градусов, днем столбики термометров покажут от 0 до +2 градусов.

В южных областях ожидается дождь, местами сильный. Ночью температура воздуха будет колебаться от -1 до +3 градусов, днем прогреется до +5 +7 градусов. В Крыму пасмурно, осадки в виде дождя. Ночью +3 +5 градусов, днем от +8 до +10 градусов.

На севере страны будет облачно, возможны прояснения, осадки не прогнозируются. Ночью в регионе -2 -4 градуса, днем температура воздуха поднимется до +2 +4 градусов.

В западных областях облачно с прояснениями, без осадков. Ночная температура воздуха будет колебаться от 0 до -2 градусов. Днем существенно потеплеет, температура поднимется до +5 +7 градусов, в Ужгороде до +11 градусов.

В центральной части страны пройдут дожди, возможна гололедица на дорогах и туманы. Ночью от -2 до -4 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +3 +5 градусов.

В Киеве 27 ноября ожидается сухая облачная погода, с прояснениями и без осадков. Ночью будет небольшой мороз, от -1 до -3 градусов. Днем воздух прогреется до +1 +3 градусов.

Карта погоды на 27 ноября

Синоптики предупреждают, что к концу недели из Украины уйдут морозы, но дождями, местами с мокрым снегом затянет практически все области страны.

Карта погоды на 30 ноября