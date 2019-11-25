Тепла не ждите: синоптики рассказали, где ожидаются сильные морозы

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине в ближайшее время не порадует теплом

Погода в Украине во вторник, 26 ноября, ожидается сухая, но холодная. Практически во всех регионах будет пасмурно, а температура воздуха опустится ниже нуля.

Погода на востоке страны будет пасмурная, местами возможно небольшое прояснение, без осадков. Ночная температура воздуха составит -2 -5 градусов, в Харькове до -6 градусов, в Луганской области до -7 градусов. Днем воздух прогреется до 0 +3 градусов.

В южных областях осадки не прогнозируются, облачно. Ночью от 0 до -3 градусов, днем воздух прогреется до +3 +6 градусов. В Крыму ожидается дождь. Ночью +3 +5 градусов, днем потеплеет до +10 +12 градусов.

На севере страны пасмурно, но без осадков. Ночная температура воздуха будет колебаться от -4 до -6 градусов, днем столбики термометров покажут 0 +2 градуса.

В западных областях сохранится пасмурная и холодная погода. Ночью в регионе ожидается от -1 до -3 градусов. Днем столбики термометров покажут от -1 до +2 градусов, местами ожидается до +4 +6 градусов, в Ужгороде до +7 +9 градусов.

В центральной части страны облачно, возможны прояснения, без осадков. Ночная температура воздуха составит -2 -6 градусов, днем от 0 до +3 градусов.

В Киеве 26 ноября ожидается сухая, но холодная погода. Ночью температура будет колебаться от -3 до -5 градусов, днем температура немного поднимется, до +1 градуса.

Карта погоды на 26 ноября