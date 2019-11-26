Винницу накрыл ледяной дождь: появились фото

Винницу накрыл ледяной дождь (фото: коллаж РБК-Украина)

Погода в Виннице в последние дни ноября не порадовала местных жителей

В Виннице прошел ледяной дождь, который стал причиной объявления в городе "желтого" уровня опасности, который характеризуется гололедом и гололедицей.

Как сообщили представители городского совета, осадки с перерывами шли всю ночь, и на поверхности дорог и тротуаров образовывался лед. Для борьбы с последствиями непогоды в течение ночи работали более двух десятков техники и было использовано 95 тонн противогололедных материалов.

В Виннице борются с последствиями внезапной непогоды (фото: vmr.gov.ua)

Заметим, что погода 25 ноября стала сюрпризом для многих жителей Винницы. Так, за вчерашний день в травмпункт за помощью обратилось более 130 человек.

Винницу накрыл ледяной дождь (фото: facebook.com/Муніципальна варта м Вінниця)

По данным синоптиков, 26 ноября в Виннице будет без существенных осадков, в первой половине дня гололед и гололедица, температура - около нуля. Поэтому водителям стоит быть внимательными, сохранять дистанцию и двигаться с небольшой скоростью.

Винницу накрыл ледяной дождь