ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Винницу накрыл ледяной дождь: появились фото

STYLERЖизнь    26.11.2019 - 13:33
Винницу накрыл ледяной дождь: появились фото
Винницу накрыл ледяной дождь (фото: коллаж РБК-Украина)

Погода в Виннице в последние дни ноября не порадовала местных жителей

В Виннице прошел ледяной дождь, который стал причиной объявления в городе "желтого" уровня опасности, который характеризуется гололедом и гололедицей.

Как сообщили представители городского совета, осадки с перерывами шли всю ночь, и на поверхности дорог и тротуаров образовывался лед. Для борьбы с последствиями непогоды в течение ночи работали более двух десятков техники и было использовано 95 тонн противогололедных материалов.

Винницу накрыл ледяной дождь: появились фото

В Виннице борются с последствиями внезапной непогоды (фото: vmr.gov.ua)

Заметим, что погода 25 ноября стала сюрпризом для многих жителей Винницы. Так, за вчерашний день в травмпункт за помощью обратилось более 130 человек.

Винницу накрыл ледяной дождь (фото: facebook.com/Муніципальна варта м Вінниця)

По данным синоптиков, 26 ноября в Виннице будет без существенных осадков, в первой половине дня гололед и гололедица, температура - около нуля. Поэтому водителям стоит быть внимательными, сохранять дистанцию и двигаться с небольшой скоростью.

Винницу накрыл ледяной дождь

Морозы отступают: синоптик обрадовала украинцев свежим прогнозом "Укравтодор" предупреждает о гололедице на дорогах
Новости Украины ВинницаПогода
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь