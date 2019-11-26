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Морозы отступают: синоптик обрадовала украинцев свежим прогнозом

STYLERЖизнь    26.11.2019 - 13:21
Морозы отступают: синоптик обрадовала украинцев свежим прогнозом
Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине существенно поменяется, а холода на время отступят

Погода в Украине. Морозы уйдут из Украины 27 ноября. Об этом на своей Facebook-странице сообщила синоптик Наталка Диденко. По ее словам, дневная температура в Украине повысится до +11 градусов и будет значительно тепло. В некоторых областях нашей страны ожидаются дожди.

"Ну, все, морозы отступают - тепло приближается. Уже завтра, 27 ноября, зима спрячет свои тромбоны, лютни и скрипки, репетиция закончилась. Пока что. Дневная температура среды составит +2 +6 градусов, на Западе и Юге + 5 +11 градусов. Черноморский циклон (карта) принесет на южную часть, в восточные области, в Днепропетровскую, местами на Полтавщине, Кропивницкий и районы, дожди и порывистый ветер", - сообщила синоптик.

Морозы отступают: синоптик обрадовала украинцев свежим прогнозом

Синоптическая карта (facebook.com/tala.didenko

На остальных территориях Украины будет сухо и без дождей.

"В Киеве 27-го ноября осадки маловероятны, ночью еще побудет с `минусом`, 0-3 градуса мороза, а днем ​​ожидается + 1 + 3 градуса", - предупредила Диденко.

К концу недели в Киеве потеплеет до +5 градусов, в пятницу пройдут дожди. Это потепление будет кратковременным, 1-2 декабря похолодание снова зайдет в Украину.

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