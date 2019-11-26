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Крижані дощі: синоптики зробили важливе попередження про погоду

STYLERЖиття    26.11.2019 - 20:05
Крижані дощі: синоптики зробили важливе попередження про погоду
Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні принесе неприємні сюрпризи

Погода в Україні у середу, 27 листопада, різко погіршиться в декількох регіонах країни. Синоптики попереджають про сильні нічні морозів, ожеледицю і дощі зі снігом.

Погода на сході України очікується похмура й холодна. У більшості міст регіону пройдуть помірні та сильні дощі, місцями зі снігом. Нічні морози призведуть до ожеледиці на дорогах. Нічна температура повітря складе -3 -5 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від 0 до +2 градусів.

У південних областях очікується дощ, місцями сильний. Вночі температура повітря буде коливатися від -1 до +3 градусів, вдень прогріється до +5 +7 градусів. У Криму хмарно, опади у вигляді дощу. Вночі +3 +5 градусів, вдень від +8 до +10 градусів.

На півночі країни буде хмарно, можливі прояснення, опади не прогнозуються. Вночі в регіоні -2 -4 градуси, вдень температура повітря підніметься до +2 +4 градусів.

У західних областях хмарно з проясненнями, без опадів. Нічна температура повітря коливатиметься від 0 до -2 градусів. Вдень істотно потеплішає, температура підніметься до +5 +7 градусів, в Ужгороді до +11 градусів.

В центральній частині країни пройдуть дощі, можлива ожеледиця на дорогах та тумани. Вночі від -2 до -4 градусів, удень стовпчики термометрів піднімуться до +3 +5 градусів.

У Києві 27 листопада очікується суха хмарна погода з проясненнями та без опадів. Уночі буде невеликий мороз, від -1 до -3 градусів. Вдень повітря прогріється до +1 +3 градусів.

Крижані дощі: синоптики зробили важливе попередження про погоду

Карта погоди на 27 листопада

Синоптики попереджають, що до кінця тижня з України підуть морози, але дощі, місцями з мокрим снігом затягнуть практично всі області країни.

Крижані дощі: синоптики зробили важливе попередження про погодуКарта погоди на 30 листопада

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