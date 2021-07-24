Ледяную воду в жару пить категорически нельзя: очень опасно

В такие дни стоит выпивать не менее двух литров воды, а при очень высоких температурах воздуха – даже больше. Охладить воду можно с помощью льда, но чрезмерно холодная температура может вызвать опасные осложнения.

Ледяная вода может раздражать слизистую, горло и пищевод. От сильно холодной воды могут возникнуть спазмы пищевода, боль в груди. По словам экспертов, такая вода приводит организм в состояние шока.

Кроме того, холодная вода резко и быстро охлаждает тело человека, но при этом в мозг поступает сигнал о том, что организм нужно быстро согреть. При этом возникает процесс, который может привести к перегреванию организма человека и даже тепловой удар.

Резкое охлаждение приводит к тому, что тело начинает перераспределять кровь от рук, ног и головы к желудку. И могут возникнуть головокружения, спазмы в животе, покалывание в руках и ногах.

Поэтому специалисты рекомендуют в сильную жару пить много воды, но при этом не стоит добавлять в стакан много льда или охлаждать воду с помощью морозильной камеры.

Самая оптимальная температура для воды – комнатной температуры или на пару градусов ниже.