Ледяную воду в жару пить категорически нельзя: очень опасно

В жару очень хочется охладиться водой и чаще всего – ледяной. Одно эксперты предупреждают, что это делать категорически нельзя, так как такая вода может вызвать истощение, обезвоживание и даже обморок.
Как отмечают специалисты в издании Express, обычная вода в жаркую погоду – самый лучший способ утолить жажду и поддержать температуру тела на нужном уровне.
В такие дни стоит выпивать не менее двух литров воды, а при очень высоких температурах воздуха – даже больше. Охладить воду можно с помощью льда, но чрезмерно холодная температура может вызвать опасные осложнения.
Ледяная вода может раздражать слизистую, горло и пищевод. От сильно холодной воды могут возникнуть спазмы пищевода, боль в груди. По словам экспертов, такая вода приводит организм в состояние шока.
Кроме того, холодная вода резко и быстро охлаждает тело человека, но при этом в мозг поступает сигнал о том, что организм нужно быстро согреть. При этом возникает процесс, который может привести к перегреванию организма человека и даже тепловой удар.
Резкое охлаждение приводит к тому, что тело начинает перераспределять кровь от рук, ног и головы к желудку. И могут возникнуть головокружения, спазмы в животе, покалывание в руках и ногах.
Поэтому специалисты рекомендуют в сильную жару пить много воды, но при этом не стоит добавлять в стакан много льда или охлаждать воду с помощью морозильной камеры.
Самая оптимальная температура для воды – комнатной температуры или на пару градусов ниже.
Напомним, ранее мы писали о том, что врачи объяснили, как справиться с отеками рук и ног во время жары.
А также рассказывали о том, как избежать теплового удара в дни особо высоких температур воздуха.