Крижану воду в спеку пити категорично не можна: дуже небезпечно

У такі дні варто випивати не менше двох літрів води, а при дуже високих температурах повітря – навіть більше. Охолодити воду можна за допомогою льоду, але надмірно холодна температура може викликати небезпечні ускладнення.

Крижана вода може дратувати слизову, горло і стравохід. Від сильно холодної води можуть виникнути спазми стравоходу, біль у грудях. За словами експертів, така вода приводить організм у стан шоку.

Крім того, холодна вода різко і швидко охолоджує тіло людини, але при цьому в мозок надходить сигнал про те, що організм потрібно швидко зігріти. При цьому виникає процес, який може привести до перегрівання організму людини та навіть тепловий удар.

Різке охолодження призводить до того, що тіло починає перерозподіляти кров від рук, ніг і голови до шлунку. І можуть виникнути запаморочення, спазми в животі, поколювання в руках і ногах.

Тому фахівці рекомендують в сильну спеку пити багато води, але при цьому не варто додавати в стакан багато льоду або охолоджувати воду за допомогою морозильної камери.

Найоптимальніша температура для води - кімнатної температури або на пару градусів нижче.