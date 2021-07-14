Как избежать теплового удара: самые действенные советы от опытного врача
Тепловой удар – это состояние организма, которое появляется из-за сильного перегрева и сопровождается опасными симптомами. Теплоотдача снижается, а процессы теплообразования ускоряются.
Тепловой удар можно получить без попадания прямых солнечных лучей, и опаснее всего такое состояние для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, для пожилых людей и маленьких детей.
Как проявляется тепловой удар и как избежать этого состояния – читайте в нашем материале ниже.
Симптомы теплового удара:
- Покраснение кожи тела
- Одышка
- Слабость
- Тошнота, рвота
- Головокружение, потемнение в глазах, зрительные галлюцинации
- Частый и слабый пульс
- Кожа становится на ощупь горячая и сухая
- Мышечные спазмы и боль
- Учащенное дыхание
- Потеря сознания
- Нарушение сна или полное его отсутствие
Тепловой удар может привести к летальному исходу
Жертвами теплового удара становятся люди любого возраста, но чаще всего терморегуляция при высоких температурах воздуха и повышенной влажности поражает людей преклонного возраста и маленьких детей. В первом случае – способность тела остывать снижается с возрастом, во втором – малыши еще не могут регулировать тепло в достаточном объеме, а сам организм – совсем маленький.
Дополнительными факторами риска становятся ожирение, диабет и сердечно-сосудистые заболевания.
Как избежать теплового удара во время жары
Врач из США Габриэль Нил дал три действенных совета о том, как избежать теплового удара и держать организм во время жары в нормальном состоянии.
1. Водный баланс. В жару стоит увеличить потребление воды, исключить сладкие напитки, газировку и алкоголь. Если врач ограничил количество жидкости из-за других проблем с организмом – будьте на связи, чтобы получить помощь немедленно.
2. Снизьте физическую нагрузку. Не занимайтесь спортом с 10 до 17 часов. При утренних и вечерних тренировках учитывайте, что организм будет больше использовать времени на восстановление, так как температура и влажность повышены.
3. Найдите обязательно хотя бы одно прохладное место, где вы сможете отдохнуть от сильной жары. Это может быть ванная или подсобное помещение, комната с кондиционером.
Обязательно!
- Носите легкую и дышащую одежду
- Избегайте прямых солнечных лучей
- Обрызгайте себя водой и сядьте возле вентилятора
- Примите прохладный душ или ванну
- Положите холодный компресс на шею, голову или под мышку
Как оказать помощь при тепловом ударе
При первых признаках теплового удара, нужно вызвать врача. До его приезда – охладить организм любым доступным способом.
Если есть тошнота и слабость – нужно лечь на спину в прохладном месте. При рвоте – положить больного набок, чтобы он не захлебнулся.
НА лоб и затылок нужно положить холодные компрессы.
Обеспечьте приток свежего воздуха.
Обливайте тело водой с температурой +18 +20 градусов, можно принять прохладный душ или ванну. Погружать резко в холодную ванную больного нельзя.
Напомним, ранее мы писали о том, что ученые назвали самую опасную температуру воздуха для человека.
А также рассказывали о том, как в жару спать правильно.