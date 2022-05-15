Ледовый дворец имени Бандеры? Где может пройти Евровидение 2023

После победы Kalush Orchestra на Евровидении 2022 у многих возник вопрос: в каком городе может состояться песенный конкурс в следующем году.

Как известно, дать ответ относительно места проведения Евровидения 2023 украинская сторона должна где-то до конца лета этого года. Куда могут в мае 2023-го приехать европейские меломаны - читайте в нашем материале ниже.

Где пройдет Евровидение 2023

Олег Псюк еще до финала конкурса выражал надежду, что Евровидение 2023 пройдет в единой, восстановленной и мирной Украине.

А в интервью "Суспільному" музыкант проговорился, что мечтает, чтобы следующий конкурс состоялся в его родном Калуше - небольшом городе Ивано-Франковской области.

Мэр Калуша, к слову, даже подтвердил, что готов провести здесь Евровидение, а местные жители уже собираются радушно принять иностранных гостей.

Вместе с тем некоторые калушане признают: их город слишком маленький для проведения такого масштабного конкурса.

Ведь единственная площадка, которая, по сути, может принять Евровидение - это Нефтехимик-Арена, которую многие знают как ледовый дворец имени Степана Бандеры.

Нефтехимик-Арена (фото: wikipedia.org)

Однако эта арена, расположенная практически в центре города, совсем небольшая (1800 квадратных метров) и может вместить всего 450 зрителей.

А вот в сети сотни украинцев, комментируя следующее место проведения конкурса, выражают веру в то, что Евровидение 2023 пройдет в украинском Мариуполе - освобожденном от российских оккупантов и отстроенном...

Про Мариуполь сказал и президент Украины в своем обращении после победы Kalush Orchestra.

"Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей Евровидения принимал украинский Мариуполь. Свободный, мирный, отстроенный!" - сказал Владимир Зеленский.

Также в интернете хотят видеть фанатов Евровидения и в других украинских городах - Ялте, Донецке, Севастополе. И все верят, что уже вскоре из этих населенных пунктов будут изгнаны рашисты.

Однако, несмотря на все выше перечисленные варианты городов, скорее всего, конкурс продет традиционно в Киеве. Ведь для проведения такого масштабного музыкального действа в столице есть вся необходимая инфраструктура.

Все предыдущие конкурсы, которые принимал Киев, были организованы на высочайшем уровне.

На втором месте - Львов. В "місті Лева" тоже развита инфраструктура, есть соответствующие конкурсу концертные площадки, достаточное количество отелей. Кроме того, сюда легко добираться туристам из разных уголков Европы.

А в каком городе вы бы хотели видеть Евровидение 2023?