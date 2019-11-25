Лед тронулся: Усик провел тренировку в экстремальных условиях (видео)

Украинский боксер снова вернулся к спортивным тренировкам
Александр Усик решил зарядить энергией и позитивом и показал, как он тренируется в экстремальных условиях, а именно на морозе. Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе провел тренировку на заледенелом озере. Не смутили боксера и трещины, которые начали образовываться на тонком льду.
Ролик с отважным боксером появился на его страничке в Instagram. На видео Усик делает прыжки и отрабатывает приемы в боксе. Судя по всему, тонкий лед ему не страшен.
Поклонники спортсмена отрегировали на его смелый шаг в комментариях.
Скриншот комментариев
Напомним, что Всемирный боксерский совет (WBC) обнародовал обновленный рейтинг боксеров в супертяжелом весе, куда впервые попал украинец Александр Усик.