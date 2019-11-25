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Лед тронулся: Усик провел тренировку в экстремальных условиях (видео)

Новости » Жизнь   

Украинский боксер снова вернулся к спортивным тренировкам

Александр Усик решил зарядить энергией и позитивом и показал, как он тренируется в экстремальных условиях, а именно на морозе. Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе провел тренировку на заледенелом озере. Не смутили боксера и трещины, которые начали образовываться на тонком льду.

Ролик с отважным боксером появился на его страничке в Instagram. На видео Усик делает прыжки и отрабатывает приемы в боксе. Судя по всему, тонкий лед ему не страшен.

Поклонники спортсмена отрегировали на его смелый шаг в комментариях.

  • Лед тронулся!!!
  • Единственный в супертяжелом весе, кто не проваливается под лед.
  • Аккуратнее, чемп!)
  • Что в Чернигове делаешь, давай фан встречу!?

Скриншот комментариев

Напомним, что Всемирный боксерский совет (WBC) обнародовал обновленный рейтинг боксеров в супертяжелом весе, куда впервые попал украинец Александр Усик.

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