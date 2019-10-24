Королева ночи: Усик признался, за что любит Полякову

Александр Усик любит отрываться под Олю Полякову (фото: РБК-Украина)

Александр Усик признался в любви к песням Оли Поляковой

Александр Усик признался, что ему нравится творчество Оли Поляковой. Знаменитый украинский боксер любит отрываться под песни поп-дивы во время тренировок. Об этом спортсмен рассказал в одном из интервью.

"Оля Полякова. Эта королева ночи у нас в тренировочном лагере, когда надо прямо повеселиться, когда пацаны видят, что у меня прям края, начинаю терять самообладание. Они сразу - оп! И у меня сразу "ту-ту-ту", как в мультике "Ну, погоди", когда волк бурут гитару", - рассказал Усик.

Оля Полякова - Королева ночи

Также, по его словам, ему очень нравится музыка российской исполнительницы Zivert.

"Вот любую песню можно поставить. У нее такие мелодичные песни. Я реально начну танцевать", - говорит чемпион.

В общем, говорит Александр, он очень часто слушает музыку.

"Я даже когда один, то слушаю музыку... Мне важна в музыке и сама музыка, и то, что там говорят, поют, читают. Смысл в этом должен быть. Я слушаю, что они говорят. Просто набор слов я не буду слушать, даже, если хорошая музыка. "Мы с тобой прикольные, мы пойдем завтра погуляем, ты меня поцелуешь, я куплю тебе кекс, мы с тобой счастливы". Такое я слушать не буду. Если там будет смысл, глубокий смысл, то я буду слушать," - сказал боксер.

Среди любимых артистов Усика: "Каста", 25/17, Владимир Дорош и другие.

Усик рассказал о любимой музыке