Усик вошел в топ-5 рейтинга супертяжеловесов мира по версии WBС

Фото: Александр Усик (instagram.com/usykaa)

Украинец стал на шаг ближе к чемпионскому бою

Всемирный боксерский совет (WBC) обнародовал обновленный рейтинг боксеров в супертяжелом весе, куда впервые попал украинец Александр Усик. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

32-летний боксер провел в супертяжелом дивизионе всего один бой, победив техническим нокаутом американца Чазза Уизерспуна, и сразу занял пятую строчку рейтинга.

Таким образом, украинец еще на шаг приблизился к поединку с американцем Деонтеем Уайлдером, который сейчас является обладателем пояса WBC.

В целом, топ-10 рейтинг WBC в супертяжелом весе за октябрь 2019 года выглядит следующим образом:

Чемпион: Деонтей Уайлдер (США)

1. Диллиан Уайт (Ямайка/Великобритания)

2. Тайсон Фьюри (Великобритания)

3. Луис Ортис (Куба)

4. Александр Поветкин (Россия)

5. Александр Усик (Украина)

6. Адам Ковнацки (США)

7. Джозеф Паркер (Новая Зеландия)

8. Кубрат Пулев (Болгария)

9. Оскар Ривас (Колумбия/Канада)

10. Джо Джойс (Великобритания)

Напомним, на данный момент украинец также является обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO, поэтому победитель боя между чемпионом мира в супертяжелом весе Энди Руисом из США и британцем Энтони Джошуа обязан будет с ним встретиться.