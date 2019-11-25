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лед тронулся: Усик провів тренування в екстремальних умовах (відео)

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Український боксер знову повернувся до спортивних тренувань

Олександр Усик вирішив зарядити енергією і позитивом і показав, як він тренується в екстремальних умовах, а саме на морозі. Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі провів тренування на льодовомуозері. Не збентежили боксера і тріщини, які почали утворюватися на тонкому льоду.

Ролик з відважним боксером з'явився на його сторінці в Instagram. На відео Усик робить стрибки і відпрацьовує прийоми в боксі. Судячи з усього, тонка крига йому не страшна.

Шанувальники спортсмена відреагували на його сміливий крок в коментарях.

  • Крига скресла!!!
  • Єдиний в суперважкій вазі, хто не провалюється під лід.
  • Акуратніше, чемп!)
  • Що в Чернігові робиш, давай фан зустріч!?

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Всесвітня боксерська рада (WBC) оприлюднила оновлений рейтинг боксерів у суперважкій вазі, куди вперше потрапив українець Олександр Усик.

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