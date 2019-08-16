Не лечится алоэ: Супрун рассказала, как бороться с герпесом

Уляна Супрун рассказала, что "простуда" на губах не лечится алоэ, льдом, корвалолом или зеленкой, а генитальный герпес - содовыми ванночками. При этом "накачка" губ гиалуроновой кислотой может спровоцировать обострение герпеса. Об этом и. о. министра здравоохранения написала на своей странице в Facebook.

Герпесвирусов целая семья: герпесвирус человека 1 и 2 типа, вирусы ветрянки, Эпштейна-Барр, цитомегаловирус, и вирусы герпеса человека 6, 7 и 8.

Вирус 2-го типа вызывают преимущественно генитальный-анальные инфекции, а 1-го - оро-лабиальные (ротовой полости, губ, или других частей головы). Впрочем оба вируса могут поражать все части тела, то есть во время орального секса "простуда на губах" может передаться на гениталии партнера/партнерши или наоборот.

Герпесвирус 2 типа передается во время незащищенного секса, а также во время вагинальных родов, если у матери в тот момент является обострение герпеса.

Герпесвирус 1 типа может передаваться через общую посуду, когда инфекция проявляется активно. Большинство людей заражаются герпесвирусом-1 в возрасте до 5 лет от родителей или других детей.

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Супрун рассказала о герпесе и как с ним бороться (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Возможно ли выздороветь после заражения?

После заражения вирусы уже никогда никуда не деваются, а находятся в нейронах и время от времени активируются. Триггером может быть ультрафиолет, механическое повреждение нерва, временное или постоянное нарушение иммунитета.

Как предотвратить заражение герпесом?

Не целуйтесь, если у партнера/партнерши губы или ротовая полость начали чесаться, покалывать, появились высыпания;

Не пейте вместе с одной чашки или бутылки с человеком, который на губах имеет герпес;

Не пользуйтесь общей гигиенической помадой;

Сделайте с партнером/партнершей анализы на ВИЧ, герпес 1 и 2 типов, онкогенные штаммы папилломавируса человека и сифилис. В случае отсутствия инфекций, достаточно гормональных контрацептивов.

Если у одного из партнеров генитальный герпес, то во время обострений и проявлений, от секса надо воздержаться, даже защищенного. В другое время нужно пользоваться презервативами.

Супрун рассказала о герпесе и как с ним бороться (фото: pixabay.com)

Что делать, чтобы герпес был в постоянно латентном состоянии?

Пользоваться солнцезащитными кремами;

Перед поездкой в ​​горы или на море, где высокий индекс УФ, можно пройти превентивный курс противогерпесный препаратами;

Никакие "иммуностимуляторы" не предотвращают повторное выражение герпетической инфекции;

Нет доказательств эффективности мазей с антигерпетические компонентами;

Если герпес проявляется 1-3 раза в год, то лучше обойтись эпизодической терапией (раз в год или в случае обострения) - иначе есть риск развития устойчивого к терапии штамма вируса;

Люди, чья иммунная система ослаблена противоопухолевой терапией, иммуносупрессией в связи с трансплантацией, или ВИЧ-инфицированным людям следует избегать обострения герпеса медикаментозно и постоянно;

Перед введением филлеров в лицо или проведением дермабразии надо провести короткий курс терапии противогерпесными препаратами, если есть понимание, что существует риск проявления герпеса.

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