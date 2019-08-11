Об этом надо говорить: Супрун развеяла мифы о материнстве

Супрун развеяла мифы о материнстве (иллюстративное фото: pixabay.com)

Уляна Супрун рассказала о трудностях, через которые проходят новоиспеченные родители

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Уляна Супрун в своем блоге в Facebook подняла острую социальную тему – трудности материнства и отцовства. Она раскритиковала восприятие родительского опыта обществом и развеяла мифы, связанные с этим. Более того, чиновница рассказала, как определить послеродовую депрессию и заняться ее лечением.

По мнению Супрун, реклама создает образ радостного и светлого опыта быть родителями, глянец утверждает, что материнство - это роскошные формы и красивые волосы. На самом деле, быть родителями – это очень трудная работа.

"13% рожениц имеют депрессию, 9% - тревожное расстройство, а 3-5% - обсцесивно-компульсивное расстройство. Женщины, родившие со значительным вмешательством и риском для жизни, вероятно, будут иметь посттравматический расстройство. До 12% родителей переживают выгорание. Об этом надо говорить, называть вещи своими именами и учиться управлять такими состояниями. Время осознавать отцовство рационально и сочувственно", - привела статистику чиновница.

Послеродовая депрессия

Супрун утверждает, что послеродовая депрессия - это не просто печаль и усталость после рождения ребенка. Это - длительная депрессия, которая может становиться все тяжелее, и ставить под угрозу уход за ребенком, собой, семейные отношения, здоровье и даже жизнь.

"Это психическое состояние пока называют околородовой депрессией, поскольку начинается она в основном во время беременности, а после родов усиливается. Особенно рискуют женщины, которые рожают впервые, матери подросткового возраста и женщины с травматическими родами", - рассказывает она.

Отличить депрессию от усталости и тревожности непросто. Но игнорировать затяжные состояния важно, так как околородовая депрессия может привести к психозу или даже суициду и убийству. Важно помнить, что женщина не виновата в появлении депрессии, однако несет ответственность за себя и за то, как с ней бороться.

Супрун развеяла мифы о материнстве (иллюстративное фото: pixabay.com)

Как отличить околородовую депрессию:

Постоянная грусть и подавленное настроение. Не радуют вещи, которые когда-то приносили радость. После родов редко бывает так, что время на себя или хорошая погода не радуют. Но если нет радости от долгожданного времени на сериал, книгу, пребывание в одиночестве - это очень тревожный сигнал. Нарушение сна. Трудно сказать, нарушен ли сон, если ребенок переживает беспокойные периоды и ему требуется внимание 24/7. Но важно помнить, что и матерям следует давать возможность выспаться. Это и восстановит силы, и укажет на возможное расстройство, если заснуть не удается. Нехватка сил и энергии. Недостаток сна через постоянный уход за ребенком, конечно, лишает сил. И опять же - это ненормально, что женщина мало отдыхает и постоянно занята. Поэтому молодые матери, как и все люди, должны достаточно отдыхать. Замедленность или чрезмерное возбуждение. Это нетипично для матерей, поэтому замедленная речь или сплошная суета - плохие знаки. Чувство вины и никчемности. Международные исследования говорят, что эти признаки депрессии редко бывают у рожениц. В нашей культуре чувство вины у матери развивается благодаря общественному и информационному воздействию, потому встречается чаще. Молодых матерей нужно поддерживать. Суицидальные мысли. Они очень редко сопровождают материнство, но часто - депрессивное расстройство. Поэтому если женщина с младенцем на руках полагает, что "лучше было бы без нее", это очень плохо, и нужна срочная помощь. Матери редко говорят о суицидальных намерениях, но, если спросить прямо, как правило, признаются.

Если есть как минимум 2 симптома из 7 приведенных, их продолжительность превышает две недели, то речь идет о послеродовой депрессии. Диагностировать околородовую депрессию можно с помощью тестов: http://bit.ly/2YYbESq, http://bit.ly/2TjaTy5, http://bit.ly/2TjaTy5.

Профилактика околородовой депрессии

Уляна Супрун считает, что во время беременности важно следить не только за общими физиологическими показателями, но и за психологическим состоянием. По возможности необходимо проводить скрининг депрессивного расстройства, знать семейную историю и анамнез – были ли ранее депрессивные эпизоды. Если депрессия, то следует убедиться, что это не биполярное расстройство (нужна другая терапия). Если есть психоз - видения, галлюцинации, изменения речи - это повод для неотложной помощи.

Супрун развеяла мифы о материнстве (иллюстративное фото: pixabay.com)

Как защититься от послеродовой депрессии:

Образовательные программы для молодых матерей.

Поддержка специалистов . Визиты медсестры / брата домой, консультации по телефону, поддержка, заблаговременная когнитивно-поведенческая терапия (при травматических родах).

. Визиты медсестры / брата домой, консультации по телефону, поддержка, заблаговременная когнитивно-поведенческая терапия (при травматических родах). Помощь по уходу за ребенком и разделение бытовых обязанностей. Очень важно, чтобы партнер взял на себя часть этой работы. Это поможет снизить уровень стресса матери, даст ей возможность восстановить силы. Пример Швеции показывает, что регулярная помощь отца помогла сократить потребность в антибиотиках и лекарствах против тревожности в первые 3 месяца после родов.

Важно также отметить, что беременным не рекомендуют принимать антидепрессанты в качестве профилактической меры - ингибиторы обратного захвата серотонина имеет весьма незначительную пользу и возможные побочные эффекты.

Как лечить послеродовую депрессию

Супрун советует не затягивать с лечением послеродовой депрессии, так как это может сказаться не только на общем состоянии молодой матери, но и привести к суициду.

"Первым звеном является психотерапия - она эффективна при умеренной депрессии. Эффективными и доказательными считается когнитивно-поведенческая терапия, поведенческая активация (вы заставляете себя делать что-то хорошее). Но в случае сильной депрессии нужно также медикаментозное лечение ингибиторами обратного захвата серотонина. Так, препараты могут попадать в грудное молоко, и есть перечень антидепрессантов, которые считаются безопасными для младенцев. Тем не менее, следует следить, нет ли у ребенка чрезмерной сонливости или нарушения питания. Протокол советует начинать медикаментозную терапию депрессии у рожениц с полдозы и постепенно увеличивать количество препарата при необходимости", - считает чиновница.

Супрун развеяла мифы о материнстве (иллюстративное фото: pixabay.com)

Послеродовое посттравматическое стрессовое расстройство

И. о. министра здравоохранения рассказала, что некоторые женщины переживают настолько травматический опыт, который способен привести к настоящему посттравматическому синдрому. Такое бывает в случае обвитие пуповиной, внепланового кесарева сечения, пребывание младенца в реанимации, чувство беспомощности во время родов, из-за плохого общения с медиками и отсутствие поддержки с их стороны, опыт сексуального насилия в прошлом, физические травмы во время родов (экстренное удаление матки, разрывы 3-го и 4-й степени, пре-эклампсии и эклампсии). По ее мнению, послеродовой ПТСР связан не со сложностью рождения ребенка, а с предыдущим опытом женщины.

"Послеродовой ПТСР сопровождают навязчивые мысли о родах, желание говорить о них, читать литературу, консультироваться с врачом, ночные кошмары, сочетание депрессии, тревожности и озлобленности, и дистанцирование от других, в том числе от ребенка. Некоторые вещи могут живо напоминать этот эпизод (так называемые flashbacks, повторное воспламенение воспоминаний), перевозбуждение и панические атаки. Такие женщины склонны отказываться от идеи рождения детей еще", - ддобавила Супрун.

Супрун развеяла мифы о материнстве (иллюстративное фото: pixabay.com)

Чиновница отмечает, что большинство рекомендаций включают профессиональную поддержку и присмотр. Если у матери развивается ПТСР, то сначала врач должен регулярно и внимательно наблюдать за пациенткой. Две трети женщин преодолевают ПТСР без дополнительных вмешательств. Если признаки травмы не проходят, нужна групповая или когнитивно-поведенческая психотерапия. Если она невозможна, неэффективна, есть сопроводительная травма (домашнее насилие), то нужно медикаментозное лечение.

Напомним, что ранее Супрун предостерегла будущих родителей.