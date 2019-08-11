Об этом надо говорить: Супрун развеяла мифы о материнстве

Уляна Супрун рассказала о трудностях, через которые проходят новоиспеченные родители
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Уляна Супрун в своем блоге в Facebook подняла острую социальную тему – трудности материнства и отцовства. Она раскритиковала восприятие родительского опыта обществом и развеяла мифы, связанные с этим. Более того, чиновница рассказала, как определить послеродовую депрессию и заняться ее лечением.
По мнению Супрун, реклама создает образ радостного и светлого опыта быть родителями, глянец утверждает, что материнство - это роскошные формы и красивые волосы. На самом деле, быть родителями – это очень трудная работа.
"13% рожениц имеют депрессию, 9% - тревожное расстройство, а 3-5% - обсцесивно-компульсивное расстройство. Женщины, родившие со значительным вмешательством и риском для жизни, вероятно, будут иметь посттравматический расстройство. До 12% родителей переживают выгорание. Об этом надо говорить, называть вещи своими именами и учиться управлять такими состояниями. Время осознавать отцовство рационально и сочувственно", - привела статистику чиновница.
Супрун утверждает, что послеродовая депрессия - это не просто печаль и усталость после рождения ребенка. Это - длительная депрессия, которая может становиться все тяжелее, и ставить под угрозу уход за ребенком, собой, семейные отношения, здоровье и даже жизнь.
"Это психическое состояние пока называют околородовой депрессией, поскольку начинается она в основном во время беременности, а после родов усиливается. Особенно рискуют женщины, которые рожают впервые, матери подросткового возраста и женщины с травматическими родами", - рассказывает она.
Отличить депрессию от усталости и тревожности непросто. Но игнорировать затяжные состояния важно, так как околородовая депрессия может привести к психозу или даже суициду и убийству. Важно помнить, что женщина не виновата в появлении депрессии, однако несет ответственность за себя и за то, как с ней бороться.
Супрун развеяла мифы о материнстве (иллюстративное фото: pixabay.com)
Как отличить околородовую депрессию:
Если есть как минимум 2 симптома из 7 приведенных, их продолжительность превышает две недели, то речь идет о послеродовой депрессии. Диагностировать околородовую депрессию можно с помощью тестов: http://bit.ly/2YYbESq, http://bit.ly/2TjaTy5, http://bit.ly/2TjaTy5.
Уляна Супрун считает, что во время беременности важно следить не только за общими физиологическими показателями, но и за психологическим состоянием. По возможности необходимо проводить скрининг депрессивного расстройства, знать семейную историю и анамнез – были ли ранее депрессивные эпизоды. Если депрессия, то следует убедиться, что это не биполярное расстройство (нужна другая терапия). Если есть психоз - видения, галлюцинации, изменения речи - это повод для неотложной помощи.
Супрун развеяла мифы о материнстве (иллюстративное фото: pixabay.com)
Как защититься от послеродовой депрессии:
Важно также отметить, что беременным не рекомендуют принимать антидепрессанты в качестве профилактической меры - ингибиторы обратного захвата серотонина имеет весьма незначительную пользу и возможные побочные эффекты.
Супрун советует не затягивать с лечением послеродовой депрессии, так как это может сказаться не только на общем состоянии молодой матери, но и привести к суициду.
"Первым звеном является психотерапия - она эффективна при умеренной депрессии. Эффективными и доказательными считается когнитивно-поведенческая терапия, поведенческая активация (вы заставляете себя делать что-то хорошее). Но в случае сильной депрессии нужно также медикаментозное лечение ингибиторами обратного захвата серотонина. Так, препараты могут попадать в грудное молоко, и есть перечень антидепрессантов, которые считаются безопасными для младенцев. Тем не менее, следует следить, нет ли у ребенка чрезмерной сонливости или нарушения питания. Протокол советует начинать медикаментозную терапию депрессии у рожениц с полдозы и постепенно увеличивать количество препарата при необходимости", - считает чиновница.
Супрун развеяла мифы о материнстве (иллюстративное фото: pixabay.com)
И. о. министра здравоохранения рассказала, что некоторые женщины переживают настолько травматический опыт, который способен привести к настоящему посттравматическому синдрому. Такое бывает в случае обвитие пуповиной, внепланового кесарева сечения, пребывание младенца в реанимации, чувство беспомощности во время родов, из-за плохого общения с медиками и отсутствие поддержки с их стороны, опыт сексуального насилия в прошлом, физические травмы во время родов (экстренное удаление матки, разрывы 3-го и 4-й степени, пре-эклампсии и эклампсии). По ее мнению, послеродовой ПТСР связан не со сложностью рождения ребенка, а с предыдущим опытом женщины.
"Послеродовой ПТСР сопровождают навязчивые мысли о родах, желание говорить о них, читать литературу, консультироваться с врачом, ночные кошмары, сочетание депрессии, тревожности и озлобленности, и дистанцирование от других, в том числе от ребенка. Некоторые вещи могут живо напоминать этот эпизод (так называемые flashbacks, повторное воспламенение воспоминаний), перевозбуждение и панические атаки. Такие женщины склонны отказываться от идеи рождения детей еще", - ддобавила Супрун.
Супрун развеяла мифы о материнстве (иллюстративное фото: pixabay.com)
Чиновница отмечает, что большинство рекомендаций включают профессиональную поддержку и присмотр. Если у матери развивается ПТСР, то сначала врач должен регулярно и внимательно наблюдать за пациенткой. Две трети женщин преодолевают ПТСР без дополнительных вмешательств. Если признаки травмы не проходят, нужна групповая или когнитивно-поведенческая психотерапия. Если она невозможна, неэффективна, есть сопроводительная травма (домашнее насилие), то нужно медикаментозное лечение.
Напомним, что ранее Супрун предостерегла будущих родителей.