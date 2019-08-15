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Как избавиться от лишнего веса без вреда для здоровья: советы от Супрун

STYLERЖизнь    15.08.2019 - 07:13
Как избавиться от лишнего веса без вреда для здоровья: советы от Супрун
Супрун рассказала о похудении (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Уляна Супрун дала украинцам полезные советы касательно того, как сбросить лишний вес

И. о. министра здравоохранения Уляна Супрун рассказала, с чего нужно правильно начать процесс похудения. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Супрун отметила, что если у человека индекс массы тела составляет более 25, то необходимо проверить болезни, которые могут вызывать избыточный вес: диабет 2 типа, предиабет, дислипидемия, сердечно-сосудистые болезни и другие.

Кроме того, необходимо сдать анализы. Врач таке должен изучить семейную историю пациента, его образ жизни и способы похудения, которые уже были опробованы. После этого врач должен предложить схему похудения, которая поможет избавиться от лишнего веса.

Как избавиться от лишнего веса без вреда для здоровья: советы от Супрун

Супрун рассказала о похудении (иллюстративное фото: pixabay.com)

Супрун отметила, что для предотвращения или лечения сопутствующих заболеваний ставится цель сбросить от 5 до 15% веса. Если есть гормональные или другие физиологические нарушения, которые являются причиной набора веса, то в первую очередь необходимо устранять их.

Новый рацион должны предложить диетолог или санолог.

Вот что должны предусматривать изменения в рацион:

  • Уменьшить потребление калорий на 500-700. В отдельных случаях, под наблюдением врача, можно уменьшить сильнее;
  • Выбрать ту диету, которая отвечает предпочтениям пациента. Низкоуглеводные, и низкожировые диеты одинаково эффективны, однако более гармонично - сократить потребление всего понемногу, увеличить потребление овощей и белка, и существенно сократить количество соли в пище;
  • Заменить вредные блюда на здоровые. Диета - это не только капуста и куриное филе без специй. Худеть должно быть приятно.

Супрун также отметила, что совет, что "завтракать обязательно" не нашел подтверждения на системном уровне. Но это касается только взрослых.

Как избавиться от лишнего веса без вреда для здоровья: советы от Супрун

Супрун рассказала о похудении (иллюстративное фото: pixabay.com)

Тренер или физиотерапевт должны подобрать для пациента план физических нагрузок:

  • Аэробные нагрузки 3-5 раз в неделю. Их интенсивность должна постепенно расти;
  • Силовые упражнения для всех основных групп мышц следует делать 2-3 раза в неделю.

Также нужна поддержка и решение поведенческих проблем, приводящих к набору веса. В этом помогут когнитивно-поведенческий терапевт, психиатр (в случае депрессии или тревожности) и клинический психолог:

  • Наладить полноценный сон;
  • Научиться управлять стрессом;
  • Контролировать, что и когда едите;
  • Знать, как управлять приступами желания поесть, разорвать цикл "мне плохо - надо что-то съесть - мне плохо, потому что набираю вес".

Напомним, что Супрун рассказала всю правду об арбузах.

Ранее сообщалось о том, что Супрун развенчала мифы об онкологии.

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