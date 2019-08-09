Набор веса не всегда зависит от вас: Супрун рассказала о правильном похудении

Уляна Супрун (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Супрун рассказала о том, что влияет на лишний вес человека

Решение избавиться от лишнего веса - очень сложное сам по себе, потому что человек сразу представляет изнурительные тренировки и строгую диету на салатах. Но на самом деле необходимо изначально понять откуда берется лишний вес. Об этом рассказала и. о. министра здравоохранения Уляна Супрун на своей странице в Facebook.

По ее словам, накопление жира в теле зависит от нескольких причин, которые не всегда зависят от нас.

Традиции питания в семье

Пищевое поведение - это то, с чего люди учатся. У ребенка формируется представление о еде исходя из того, как принято есть у него в семье. Неправильное питание в семье может отразиться на здоровье ребенка. Поэтому родители должны должным образом позаботится о питании ребенка, а также показать правильный пример.

Здоровий сон

Хронический недостаток сна приводит к ночному поеданию, и может стать причиной нарушения работы гормональной системы. Из-за недосыпания также может увеличиться тревожность, из-за которой человек станет больше есть.

Иллюстративное фото: pixabay.com

Гормональное здоровье

На вес и склонность организма образовывать подкожные или висцеральные запасы жира влияет целый ряд гормонов. Поэтому в случае непрерывного набора веса от обычного рациона необходимо обратиться за помощью к эндокринологу.

Генетика

Есть люди, которые генетически предрасположены много есть и не набирать вес. При этом есть несколько генов, которые отвечают за склонность к полноте. Но чаще всего ожирение происходит не только из-за генов, но и из-за неправильного питания в семье.

Психические расстройства

В этом случае призывать человека взять себя в руки и не переедать бесполезно. Люди много едят или меняют свой рацион на сладкое при клинической депрессии и тревожном расстройстве. Депрессия, низкая самооценка, нарушение настроения без депрессии, или обсцесивно-компульсивное расстройство часто являются причиной нервной булимии. В таких случаях надо обращаться к специалистам.

Иллюстративное фото: pixabay.com

Сбалансированность рациона

Еда должна быть сбалансированной, в рационе должны присутствовать овощи, фрукты и ягоды, рыба, мясо, бобовые, орехи и семена, жиры растительного и животного происхождения, и совсем немного сладостей, алкоголя или колбасных изделий. Любые перекосы в рационе приведут к набора веса, нехватки нутриентов, потери мышечной массы.

Повторяющиеся ошибки в планировании питания

Не стоит заменять полноценные завтраки кофе или большим латте. Кроме того, не стоит по утрам употреблять сладкие завтраки, такие как мюсли с йогуртом и кофе с круасаном. Также не нужно делать частые перекусы, если вы не маленький ребенок и не болеете диабетом 1 типа.

Недостаток физической активности

ВОЗ отмечает, на протяжении недели нам нужно 150 минут интенсивных физических нагрузок, и каждый день - хотя бы полчаса умеренных. Также необходимы упражнения в течение дня.

Напомним, что МОЗ напомнило, что про прививки не стоит забывать и взрослым.

Ранее сообщалось о том, что Супрун рассказала о реформе детских домов.