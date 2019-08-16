​​​​​​​​​​​​​​Не лечится алоэ: Супрун рассказала, как бороться с герпесом

Супрун продолжает давать полезные советы украинцам и на этот раз рассказала о герпесе
Уляна Супрун рассказала, что "простуда" на губах не лечится алоэ, льдом, корвалолом или зеленкой, а генитальный герпес - содовыми ванночками. При этом "накачка" губ гиалуроновой кислотой может спровоцировать обострение герпеса. Об этом и. о. министра здравоохранения написала на своей странице в Facebook.
Герпесвирусов целая семья: герпесвирус человека 1 и 2 типа, вирусы ветрянки, Эпштейна-Барр, цитомегаловирус, и вирусы герпеса человека 6, 7 и 8.
Вирус 2-го типа вызывают преимущественно генитальный-анальные инфекции, а 1-го - оро-лабиальные (ротовой полости, губ, или других частей головы). Впрочем оба вируса могут поражать все части тела, то есть во время орального секса "простуда на губах" может передаться на гениталии партнера/партнерши или наоборот.
Герпесвирус 2 типа передается во время незащищенного секса, а также во время вагинальных родов, если у матери в тот момент является обострение герпеса.
Герпесвирус 1 типа может передаваться через общую посуду, когда инфекция проявляется активно. Большинство людей заражаются герпесвирусом-1 в возрасте до 5 лет от родителей или других детей.
Супрун рассказала о герпесе и как с ним бороться (фото: facebook.com/ulanasuprun)
Возможно ли выздороветь после заражения?
После заражения вирусы уже никогда никуда не деваются, а находятся в нейронах и время от времени активируются. Триггером может быть ультрафиолет, механическое повреждение нерва, временное или постоянное нарушение иммунитета.
Как предотвратить заражение герпесом?
Если у одного из партнеров генитальный герпес, то во время обострений и проявлений, от секса надо воздержаться, даже защищенного. В другое время нужно пользоваться презервативами.
Супрун рассказала о герпесе и как с ним бороться (фото: pixabay.com)
Что делать, чтобы герпес был в постоянно латентном состоянии?
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