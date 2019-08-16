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Не лечится алоэ: Супрун рассказала, как бороться с герпесом

STYLERЖизнь    16.08.2019 - 07:21
Не лечится алоэ: Супрун рассказала, как бороться с герпесом
Супрун рассказала о герпесе и как с ним бороться (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Супрун продолжает давать полезные советы украинцам и на этот раз рассказала о герпесе

Уляна Супрун рассказала, что "простуда" на губах не лечится алоэ, льдом, корвалолом или зеленкой, а генитальный герпес - содовыми ванночками. При этом "накачка" губ гиалуроновой кислотой может спровоцировать обострение герпеса. Об этом и. о. министра здравоохранения написала на своей странице в Facebook.

Герпесвирусов целая семья: герпесвирус человека 1 и 2 типа, вирусы ветрянки, Эпштейна-Барр, цитомегаловирус, и вирусы герпеса человека 6, 7 и 8.

Вирус 2-го типа вызывают преимущественно генитальный-анальные инфекции, а 1-го - оро-лабиальные (ротовой полости, губ, или других частей головы). Впрочем оба вируса могут поражать все части тела, то есть во время орального секса "простуда на губах" может передаться на гениталии партнера/партнерши или наоборот.

Герпесвирус 2 типа передается во время незащищенного секса, а также во время вагинальных родов, если у матери в тот момент является обострение герпеса.

Герпесвирус 1 типа может передаваться через общую посуду, когда инфекция проявляется активно. Большинство людей заражаются герпесвирусом-1 в возрасте до 5 лет от родителей или других детей.

​​​​​​​​​​​​​​Не лечится алоэ: Супрун рассказала, как бороться с герпесом

Супрун рассказала о герпесе и как с ним бороться (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Возможно ли выздороветь после заражения?

После заражения вирусы уже никогда никуда не деваются, а находятся в нейронах и время от времени активируются. Триггером может быть ультрафиолет, механическое повреждение нерва, временное или постоянное нарушение иммунитета.

Как предотвратить заражение герпесом?

  • Не целуйтесь, если у партнера/партнерши губы или ротовая полость начали чесаться, покалывать, появились высыпания;
  • Не пейте вместе с одной чашки или бутылки с человеком, который на губах имеет герпес;
  • Не пользуйтесь общей гигиенической помадой;
  • Сделайте с партнером/партнершей анализы на ВИЧ, герпес 1 и 2 типов, онкогенные штаммы папилломавируса человека и сифилис. В случае отсутствия инфекций, достаточно гормональных контрацептивов.

Если у одного из партнеров генитальный герпес, то во время обострений и проявлений, от секса надо воздержаться, даже защищенного. В другое время нужно пользоваться презервативами.

Не лечится алоэ: Супрун рассказала, как бороться с герпесом

Супрун рассказала о герпесе и как с ним бороться (фото: pixabay.com)

Что делать, чтобы герпес был в постоянно латентном состоянии?

  • Пользоваться солнцезащитными кремами;
  • Перед поездкой в ​​горы или на море, где высокий индекс УФ, можно пройти превентивный курс противогерпесный препаратами;
  • Никакие "иммуностимуляторы" не предотвращают повторное выражение герпетической инфекции;
  • Нет доказательств эффективности мазей с антигерпетические компонентами;
  • Если герпес проявляется 1-3 раза в год, то лучше обойтись эпизодической терапией (раз в год или в случае обострения) - иначе есть риск развития устойчивого к терапии штамма вируса;
  • Люди, чья иммунная система ослаблена противоопухолевой терапией, иммуносупрессией в связи с трансплантацией, или ВИЧ-инфицированным людям следует избегать обострения герпеса медикаментозно и постоянно;
  • Перед введением филлеров в лицо или проведением дермабразии надо провести короткий курс терапии противогерпесными препаратами, если есть понимание, что существует риск проявления герпеса.

Напомним, что Супрун рассказала всю правду об арбузах.

Ранее сообщалось, что Супрун рассказала, как избавиться от лишнего веса без вреда для здоровья.

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