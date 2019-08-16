Не лікується алое: Супрун розповіла, як боротися з герпесом

Супрун розповіла про герпес і як з ним боротися (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Супрун продовжує давати корисні поради українцям і на цей раз розповіла про герпес

Уляна Супрун розповіла, що "застуда" на губах не лікується алое, льодом, корвалолом або зеленкою, а генітальний герпес - содовими ваннами. При цьому "накачування" губ гіалуроновою кислотою може спровокувати загострення герпесу. Про це в. о. міністра охорони здоров'я написала на своїй сторінці у Facebook.

Герпесвірусів ціла сім'я: герпесвірус людини 1 та 2 типів, віруси вітрянки, Епштейна-Барр, цитомегаловірус, і віруси герпесу людини 6, 7 і 8.

Вірус 2-го типу викликають переважно генітальний-анальні інфекції, а 1-го - оро-лабіальні (ротової порожнини, губ, або інших частин голови). Втім обидва віруси можуть вражати всі частини тіла, тобто під час орального сексу "застуда на губах" може передатися на геніталії партнера/партнерки або навпаки.

Герпесвірус 2 типу передається під час незахищеного сексу, а також під час вагінальних пологів, якщо у матері в той момент є загострення герпесу.

Герпесвірус 1 типу може передаватися через спільний посуд, коли інфекція проявляється активно. Більшість людей заражаються герпесвірусом-1 у віці до 5 років від батьків або інших дітей.

Супрун розповіла про герпес і як з ним боротися (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Чи можливо одужати після зараження?

Після зараження віруси вже ніколи нікуди не діваються, а знаходяться в нейронах і час від часу активізуються. Тригером може бути ультрафіолет, механічне пошкодження нерва, тимчасове або постійне порушення імунітету.

Як запобігти зараження герпесом?

Не цілуйтеся, якщо у партнера/партнерки губи або ротова порожнина почали свербіти, поколювати, з'явилися висипання;

Не пийте разом з однієї чашки або пляшки з людиною, яка має герпес на губах;

Не користуйтеся загальною гігієнічною помадою;

Зробіть з партнером/партнеркою аналізи на ВІЛ, герпесу 1 і 2 типів, онкогенні штами папіломавірусу людини і сифіліс У разі відсутності інфекцій, досить гормональних контрацептивів.

Якщо у одного з партнерів генітальний герпес, то під час загострень і проявів, треба утриматися від сексу, навіть захищеного. В інший час потрібно користуватися презервативами.

Супрун розповіла про герпес і як з ним боротися (фото: pixabay.com)

Що робити, щоб герпес був постійно латентному стані?

Користуватися сонцезахисними кремами;

Перед поїздкою в гори або на море, де високий індекс УФ, можна пройти превентивний курс протигерпесними препаратами;

Ніякі "імуностимулятори" не запобігають повторному виразу герпетичної інфекції;

Немає доказів ефективності мазей з антигерпетические компонентами;

Якщо герпес проявляється 1-3 рази в рік, то краще обійтися епізодичній терапією (раз у рік або в разі загострення) - інакше є ризик розвитку стійкого до терапії штаму вірусу;

Люди, чия імунна система ослаблена протипухлинною терапією, імуносупресією у зв'язку з трансплантацією, або ВІЛ-інфікованим людям слід уникати загострення герпесу медикаментозно і постійно;

Перед введенням філерів в обличчя або проведенням дермабразії треба провести короткий курс терапії противогерпесными препаратами, якщо є розуміння, що існує ризик прояви герпесу

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