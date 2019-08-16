Не лікується алое: Супрун розповіла, як боротися з герпесом

Супрун продовжує давати корисні поради українцям і на цей раз розповіла про герпес
Уляна Супрун розповіла, що "застуда" на губах не лікується алое, льодом, корвалолом або зеленкою, а генітальний герпес - содовими ваннами. При цьому "накачування" губ гіалуроновою кислотою може спровокувати загострення герпесу. Про це в. о. міністра охорони здоров'я написала на своїй сторінці у Facebook.
Герпесвірусів ціла сім'я: герпесвірус людини 1 та 2 типів, віруси вітрянки, Епштейна-Барр, цитомегаловірус, і віруси герпесу людини 6, 7 і 8.
Вірус 2-го типу викликають переважно генітальний-анальні інфекції, а 1-го - оро-лабіальні (ротової порожнини, губ, або інших частин голови). Втім обидва віруси можуть вражати всі частини тіла, тобто під час орального сексу "застуда на губах" може передатися на геніталії партнера/партнерки або навпаки.
Герпесвірус 2 типу передається під час незахищеного сексу, а також під час вагінальних пологів, якщо у матері в той момент є загострення герпесу.
Герпесвірус 1 типу може передаватися через спільний посуд, коли інфекція проявляється активно. Більшість людей заражаються герпесвірусом-1 у віці до 5 років від батьків або інших дітей.
Супрун розповіла про герпес і як з ним боротися (фото: facebook.com/ulanasuprun)
Чи можливо одужати після зараження?
Після зараження віруси вже ніколи нікуди не діваються, а знаходяться в нейронах і час від часу активізуються. Тригером може бути ультрафіолет, механічне пошкодження нерва, тимчасове або постійне порушення імунітету.
Як запобігти зараження герпесом?
Якщо у одного з партнерів генітальний герпес, то під час загострень і проявів, треба утриматися від сексу, навіть захищеного. В інший час потрібно користуватися презервативами.
Супрун розповіла про герпес і як з ним боротися (фото: pixabay.com)
Що робити, щоб герпес був постійно латентному стані?
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