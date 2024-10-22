ЗСУ просунулися в Курській області, окупанти – біля Кремінної, Покровська та Курахового: карти ISW

ЗСУ просунулися на західній стороні українського виступу в Курській області. В Україні російські окупанти просунулися на захід від Кремінної, на південний схід від Покровська та на південний схід від Курахового, де, ймовірно, захопили Костянтинівку та Максимільянівку.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Операція ЗСУ у Росії

Нещодавно ЗСУ просунулися на західній стороні українського виступу в Курській області. Геолокаційні кадри, опубліковані 21 жовтня, показують, що українські сили просунулися у західній частині Новоіванівки (південний схід від Коренево).

Російські військові блогери стверджували, що українські сили спробували перетнути міжнародний кордон у районі Вольфіно (на південний захід від Глушкова), і що українські сили розгорнули додаткові резерви в районі лінії Кругленьке-Нікольскій, де вони почали атаку двома тактичними групами механізованих рот.

Російські джерела намагаються виправдати повільний темп російського просування в Курській області, хибно представляючи цей напрямок як унікально складний, зазначають аналітики ISW. Командир чеченського загону спецназу «Ахмат» заявив, що бої в Курській області дуже інтенсивні, і що Курський напрямок є найскладнішим фронтовим районом усього театру бойових дій.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

Російські війська продовжували наступальні операції на північний схід від Харкова в районі Вовчанська та Липців 20 і 21 жовтня, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Операція РФ №2 - Луганська область

Російські війська просунулися на захід від Кремінної на тлі наступальних операцій вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна. Геолокаційні кадри, опубліковані 21 жовтня, показують, як українські війська відбивають механізовану атаку російського взводу, що складається щонайменше з трьох бронемашин, під час якої російські війська просунулися на схід від Тернового.

Російські війська продовжили наступальні операції:

на північ від Куп'янська в районі Голубівки;

на схід від Куп'янська в районі Петропавлівки;

на південний схід від Куп'янська в районі Кругляківки, Колесниківки, Лозової, Новоосинового та Піщаного;

на захід від Сватового в районі Вишневого;

на південний захід від Сватового в районі Ямполівки, Греківки та у напрямку Новомихайлівки;

на північний захід від Кремінної в районі Новосадово;

на захід від Кремінної в районі Зарічного та Тернового;

на південний захід від Кремінної в районі Серебрянського лісу.

Операція РФ №3 - Донецька область

Російські війська провели обмежені наступальні операції у напрямку Сіверська 21 жовтня, але не просунулися. Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська безуспішно атакували на схід від Сіверська в районі Верхньокам'янського; на південний схід від Сіверська в районі Івано-Дарівки; та на південь від Сіверська в районі Переїзного.

За повідомленнями, 21 жовтня війська РФ продовжували просуватися на південь від Часового Яру, але жодних підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було.

Декілька блогерів стверджували, що російські війська просунулися на глибину до одного кілометра на південь від шосе T0504 Бахмут-Костянтинівка у напрямку Ступочки (на південь від Часового Яру), але ISW поки не спостерігав підтвердження цієї заяви.

Російські війська продовжили наступальні операції на Торецькому напрямку 21 жовтня, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Російські війська нещодавно підтвердили поступ на південний схід від Покровська. Геолокаційні кадри, опубліковані 21 жовтня, показують, що російські війська просунулися до Лисичанської вулиці на північному сході Селідово (на південний схід від Покровська). Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 21 жовтня, показують, що підрозділи 110-ї мотострілецької бригади (51-а САА) просунулися до вулиці Зеленої в центрі Зоряного, що відповідає твердженням кількох блогерів про те, що російські війська перетнули річку Вовча в Зоряному і просунулися в центр населеного пункту з наміром атакувати на північний захід у Гірник. Російські сили безпеки повідомили кремлівському інформаційному агентству ТАСС 21 жовтня, що українські сили розпочали відхід із Гірника, хоча ISW не може підтвердити цю заяву.

Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Курахового під час кількох механізованих атак різних ешелонів. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 жовтня, показують, що російські війська просуваються на північ від Костянтинівки (на південний схід від Курахового) під час посиленої ротної механізованої атаки, що складається з 19 бронемашин та чотирьох танків. Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 21 жовтня, вказують на те, що російські війська просунулися на південь від Катеринівки.

"Ці кадри свідчать про те, що російські війська захопили Костянтинівку, про що Міністерство оборони Росії спочатку заявляло у серпні 2024 року", - йдеться у звіті ISW.

Геолокаційні кадри, опубліковані 20 жовтня, показують, що російські війська просунулися в «дачному районі на схід від Курахового», що дає змогу припустити, що російські війська, ймовірно, захопили всю Максимільянівку.

Російські війська продовжили наступальні операції на південний захід від Донецька в районі Вугледару 21 жовтня, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Ні російські, ні українські джерела не повідомляли про бойові дії в районі кордону Донецької та Запорізької областей 21 жовтня.

"Південна вісь"

Російські війська продовжували наступ у районі Роботино та на північний схід від Роботино в районі Малої Токмачки 20 та 21 жовтня, проте жодних підтверджених змін на лінії фронту не спостерігалося.

Російські війська продовжували атаки на східному (лівобережжі) Херсонської області 20 і 21 жовтня, але не досягли жодних підтверджених успіхів.