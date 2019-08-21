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Лечим без лекарств: Комаровский высказался о распространенной детской проблеме

STYLERЖизнь    21.08.2019 - 08:05
Лечим без лекарств: Комаровский высказался о распространенной детской проблеме
Евгений Комаровский (facebook.com/komarovskiynet)

Доктор Комаровский рассказал, как избежать неприятных проблем с пищеварением у малышей

Доктор Комаровский рассказал, как избежать такой неприятной и распространенной детской проблемы, как запоры, не прибегая к медикаментозному лечению. Именитый педиатр опубликовал соответствующее видео на своей странице в Instagram.

К педиатру за помощью обратились родители, которые попросили Евгения Комаровского посоветовать, чем кормить ребенка, чтобы избавиться от этого расстройства пищеварительной системы.

Лечим без лекарств: Комаровский высказался о распространенной детской проблеме

Комаровский рассказал о правильном питании (фото: unsplash.com)

Эксперт утверждает, что "легкие" для организма продукты от запора не лечат. И чем легче продукт усваивается, тем меньше отношения он имеет к лечению и профилактике запоров. То есть, чтобы подобных неприятных проявлений не возникало, надо, чтобы в организме что-то оставалось.

Самыми лучшими продуктами Комаровский считает те, которые содержат клетчатку. Ребенок должен питаться фруктами и овощами в достаточном количестве. Хорошо подходят также отруби и крупы.

Лечим без лекарств: Комаровский высказался о распространенной детской проблеме

Комаровский рассказал о правильном питании (фото: unsplash.com)

"А если эта крупа будет чуть-чуть недоваренной - будет вообще замечательно, - утверждает педиатр. - То есть главное понять, что для того чтобы запора не было, еда должна быть не особо термически обработана, не очень перекрученная, не очень мягкая".

Еще одним немаловажным фактором для профилактики запоров педиатр считает употребление достачного количества жидкости.

Комаровский рассказал о правильном питании (видео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Напомним, недавно доктор Комаровский рассказал, чем опасны для детей социальные сети, и как минимизировать данный риск.

К слову, ранее педиатр дал родителям подростков несколько важных советов относительно полового воспитания. Комаровский рассказал, кто из родителей должен беседовать с ребенком на деликатные темы.

Также мы писали, что и. о. министра здравоохранения Уляна Супрун в который раз высказалась о необходимости такой важной процедуры, как вакцинация.

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