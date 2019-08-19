Это недопустимо: Супрун сделала важное заявление про вакцинацию

Фото: коллаж РБК-Украина

В Украине можно бесплатно пройти вакцинацию от 10 инфекционных болезней

Уляна Супрун рассказала, в какие инстанции и службы стоит обращаться в случае возникновения проблем и нарушений при вакцинации и если медики откажутся делать прививки. И.о. главы Минздрава на своей странице в Facebook отметила, что есть горячие линии Национальной службы здоровья Украины "1677".

После обращения НСЗУ передаст претензии в МОЗ, чтобы ситуацию можно было изменить, ведь все украинцы имеют гарантированный доступ к качественной медицинской помощи, вакцинации в частности.

Уляна Супрун рассказала про вакцинацию и куда обращаться в случае проблем с прививками (Фото: УНИАН)

Сейчас в Украине у граждан есть возможность бесплатно пройти вакцинацию от 10 инфекционных болезней с Календарем прививок. Так, наша страна на 100% обеспечена вакцинами от гепатита В, туберкулеза, кори, эпидпаротита, краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и ХИБ-инфекции.

Супрун призывает ответственно подойти к этому вопросу, так как умышленный отказ воспользоваться этой возможностью фактически подвергает людей опасности и может навредить здоровью.

"Недопустимо, когда именно пациенты пренебрегают вакцинацией и подвергают себя и своих родных опасности. Но также недопустимо, когда медики сами демотивируют людей делать прививки или распространяют ложную информацию", - говоритя в публикации.

Руководитель Минздрава добавила, что есть только несколько причин и состояний, при которых нельзя делать прививки:

Острое заболевание, сопровождающееся температурой, выше 38,5 градусов.

Серьезная аллергическая реакция (анафилактический шок) на предыдущую дозу вакцины известна аллергическая реакция на один из компонентов вакцины.

У онкологических больных во время химиотерапии, при употреблении больших доз стероидных гормонов, при употреблении лекарств, подавляющих иммунитет и при СПИДе иммунитет может не сформироваться.

При беременности нельзя делать прививки КПК и другими "живыми" вакцинами.

Прививки против кори также не проводят, если были тяжелые аллергические реакции на аминогликозиды. А если вводились препараты крови - вакцинацию откладывают.

БЦЖ не делают, если ребенок при рождении весит менее 2 кг или имеет дефекты системы фагоцитоза, тяжелые нарушения в системе иммунитета.

ОПС (живая полиомиелитная вакцина) не вводится, если человек имеет тяжелые формы гипогамаглобулинемии (состояния иммунодефицита) или кто-то из членов семьи имеет противопоказания к этой вакцины (за исключением беременности).

Уляна Супрун рассказала, при каких случаях нельзя делать прививки (Фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

"В остальных случаях делать прививки не только можно, но и нужно. Бесплатная вакцинация по календарю прививок - это право, реализации которого никто не может препятствовать", - подчеркнула Супрун.

Также и.о. главы Минздрава заверила, что все закупаемые вакцины безопасны и соответствуют стандартам качественной практики производства. Любая вакцина перед тем, как впервые получить регистрационное удостоверение, проходит многоэтапные исследования по иммуногенности, безопасности, эффективности.

"Если ваш семейный врач не поддерживает вас или ваших родных в решении вакцинироваться, обратитесь на горячую линию 1677 и расскажите об этом случае НСЗУ. Вы также можете обратиться, если в медучреждении говорят, что нет вакцин, гарантированных государством", - написала Супрун.

Как сообщалось ранее, и.о. главы Минздрава Уляна Супрун призвала украинцев не откладывать визиты к врачу, чтобы сделать прививки от вирусных заболеваний, так как инфекция распространяется, пока есть чувствительные люди, переносчики и резервуар.

Также мы писали о том, что Уляна Супрун дала развернутый ответ касательно детей, у которых не будет прививок.