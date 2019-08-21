ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Лікуємо без ліків: Комаровський висловився про поширену дитячу проблему

STYLERЖиття    21.08.2019 - 08:05
Лікуємо без ліків: Комаровський висловився про поширену дитячу проблему
Євген Комаровський (facebook.com/komarovskiynet)

Доктор Комаровський розповів, як уникнути неприємних проблем з травленням у малюків

Доктор Комаровський розповів, як уникнути такої неприємної і поширеної дитячої проблеми, як запори, не вдаючись до медикаментозного лікування. Іменитий педіатр опублікував відповідне відео на своїй сторінці в Instagram.

До педіатра за допомогою звернулися батьки, які попросили Євгена Комаровського порадити, чим годувати дитину, щоб позбавитися від цього розладу травної системи.

Лікуємо без ліків: Комаровський висловився про поширену дитячу проблему

Комаровський розповів про правильне харчування (фото: unsplash.com)

Експерт стверджує, що "легкі" для організму продукти від запору не лікують. І чим легше продукт засвоюється, тим менше відношення він має до лікування та профілактики запорів. Тобто, щоб подібних неприємних проявів не виникало, треба, щоб в організмі щось залишалося.

Найкращими продуктами Комаровський вважає ті, які містять клітковину. Дитина повинна харчуватися фруктами і овочами в достатній кількості. Добре підходять також висівки, крупи.

Лікуємо без ліків: Комаровський висловився про поширену дитячу проблему

Комаровський розповів про правильне харчування (фото: unsplash.com)

"А якщо ця крупа буде трохи недовареною - буде взагалі чудово, - стверджує педіатр. - Тобто головне зрозуміти, що для того щоб запору не було, їжа має бути не особливо термічно оброблена, не дуже перекручена, не дуже м'яка".

Ще одним важливим фактором для профілактики запорів педіатр вважає вживання достатньої кількості рідини.

Комаровський розповів про правильне харчування (відео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Нагадаємо, нещодавно доктор Комаровський розповів, чим небезпечні для дітей соціальні мережі, та як мінімізувати даний ризик.

До речі, раніше педіатр дав батькам підлітків кілька важливих порад щодо статевого виховання. Комаровський розповів, хто з батьків повинен розмовляти з дитиною на делікатні теми.

Також ми писали, що в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун вкотре висловилася про необхідність такої важливої процедури, як вакцинація.

Тато чи мама? Комаровський розповів, хто повинен говорити з дитиною про "це" Голосно кличте на допомогу: Комаровський розповів про невідкладну допомогу дитині
Новини України Євген Комаровський
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся