Лаймовий крем і крокус: Андре Тан назвав наймодніші відтінки весни-літа 2025 року

Український дизайнер Андре Тан, який нещодавно випустив колекцію одягу "Час кохати себе" в колаборації з переможницею реаліті-шоу про кохання "Холостяк-13" Інною Бєлєнь , розповів, які відтінки будуть найбільш трендовими навесні й влітку 2025 року.

Які відтінки будуть у моді навесні-влітку 2025

Оrangeade ("Апельсинова прохолода")

Колір "апельсинова прохолода" - це м'який і ніжний відтінок помаранчевого, який асоціюється з легкістю, свіжістю і теплим літнім ранком. Він нагадує соковитий апельсин, але з більш спокійним, приглушеним тоном, що робить його не таким яскравим і насиченим, як класичний помаранчевий. Підходить для літніх топів, суконь і спідниць.



Андре Тан назвав трендові кольори на весну-літо (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Bran ("Висівки")

Цей колір являє собою теплий, натуральний відтінок коричневого з домішкою сірого і золотистого. Назва кольору походить від того, який вигляд має свіжозмелена пшениця або висівки - частина зерна, яка зберігає свій природний колір і текстуру. Цей колір нагадує про природні, екологічно чисті матеріали та викликає асоціації із землею, деревом і природною затишною атмосферою. Це ідеальний відтінок для створення стильних монохромних образів.



Трендові кольори на весну-літо (фото: instagram.com/andre_tan_official)

White Grape ("Білий виноград")

Колір "білий виноград" являє собою світлий, м'який відтінок зеленого з ледь помітними жовтими та кремовими нотами, що нагадують зрілі грона винограду. Цей колір асоціюється з легкістю, свіжістю і літнім добробутом. У моді колір білого винограду асоціюється з весною і літом, і часто використовується в колекціях легкого одягу, аксесуарів і взуття, додаючи образам свіжості й легкості.



Модні відтінки на весну-літо 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Crocus ("Крокус")

Колір "крокус" - це яскравий, насичений відтінок фіолетового, який нагадує колір квітки крокусу, широко відомого своїми першими весняними квітами. Цей відтінок поєднує в собі елементи пурпурного і лавандового, створюючи глибокий, але при цьому досить світлий і живий колір. Можна поекспериментувати з одягом і аксесуарами такого кольору теплою весною і влітку.



Кольори на весну-літо 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Lime Cream ("Лаймовий крем")

Колір "лаймовий крем" - це м'який, пастельний відтінок зеленого з жовтими та кремовими нотами, що нагадує яскравість і свіжість лайма, але в більш ніжній і приглушеній версії. Він поєднує в собі яскравість лайма з м'якістю кремового тону, створюючи теплий і освіжаючий образ. Цей колір надає образам відчуття свіжості й легкості, залишаючись елегантним і стильним.



Кольори на весну-літо 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Misted Marigold ("Туманні чорнобривці")

Колір "Туманні чорнобривці" являє собою приглушений, м'який відтінок помаранчевого з легким нальотом жовтого і коричневого. Він нагадує про оксамитові пелюстки квіток. Такий відтінок ідеально поєднується з нейтральними тонами, такими як сірий, бежевий, кремовий і білий.



Андре Тан розповів про трендові кольори на весну-літо 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Dуjа Vu Blue ("Незабутній синій")

Колір "Незабутній синій" являє собою насичений і глибокий відтінок синього, який поєднує в собі елементи темного індиго і насиченого блакитного кольору. У моді Dуja Vu Blue - це стильний і елегантний відтінок, який пасує як для вечірніх вбрань, так і для повсякденних, надаючи образу нотку глибини та містики. Він ідеально підходить для створення елегантних, але не кричущих образів.



Тан розповів про трендові кольори на весну-літо 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

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