Лаймовый крем и крокус: Андре Тан назвал самые модные оттенки весны-лета 2025

Украинский дизайнер Андре Тан, который недавно выпустил коллекцию одежды "Час кохати себе" в коллаборации с победительницей реалити-шоу про любовь "Холостяк-13" Инной Белень , рассказал, какие оттенки будут самыми трендовыми весной и летом 2025 года.

Какие оттенки будут в моде весной-летом 2025

Оrangeade ("Апельсиновая прохлада")

Цвет "апельсиновая прохлада" - это мягкий и нежный оттенок оранжевого, который ассоциируется с легкостью, свежестью и теплым летним утром. Он напоминает сочный апельсин, но с более спокойным, приглушенным тоном, что делает его не таким ярким и насыщенным, как классический оранжевый. Подходит для летних топов, платьев и юбок.



Андре Тан назвал трендовые цвета на весну-лето (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Bran ("Отруби")

Этот цвет представляет собой теплый, натуральный оттенок коричневого с примесью серого и золотистого. Название цвета происходит от того, как выглядит свежесмолотая пшеница или отруби - часть зерна, которая сохраняет свой естественный цвет и текстуру. Этот цвет напоминает о природных, экологически чистых материалах и вызывает ассоциации с землей, деревом и природной уютной атмосферой. Это идеальный оттенок для создания стильных монохромных образов.



Трендовые цвета на весну-лето (фото: instagram.com/andre_tan_official)

White Grape ("Белый виноград")

Цвет "белый виноград" представляет собой светлый, мягкий оттенок зеленого с едва заметными желтыми и кремовыми нотами, напоминающими зрелые гроздья винограда. Этот цвет ассоциируется с легкостью, свежестью и летним благополучием. В моде цвет белого винограда ассоциируется с весной и летом, и часто используется в коллекциях легкой одежды, аксессуаров и обуви, добавляя образам свежести и легкости.



Модные оттенки на весну-лето 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Crocus ("Крокус")

Цвет "крокус" - это яркий, насыщенный оттенок фиолетового, который напоминает цвет цветка крокуса, широко известного своими первыми весенними цветами. Этот оттенок сочетает в себе элементы пурпурного и лавандового, создавая глубокий, но при этом достаточно светлый и живой цвет. Можно поэкспериментировать с одеждой и аксессуарами такого цвета теплой весной и летом.



Цвета на весну-лето 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Lime Cream ("Лаймовый крем")

Цвет "Лаймовый крем" - это мягкий, пастельный оттенок зеленого с желтыми и кремовыми нотами, напоминающий яркость и свежесть лайма, но в более нежной и приглушенной версии. Он сочетает в себе яркость лайма с мягкостью кремового тона, создавая теплый и освежающий образ. Этот цвет придает образам ощущение свежести и легкости, оставаясь элегантным и стильным.



Цвета на весну-лето 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Misted Marigold ("Туманные бархатцы")

Цвет "Туманные бархатцы" представляет собой приглушенный, мягкий оттенок оранжевого с легким налетом желтого и коричневого. Он напоминает о бархатных лепестках цветков. Такой оттенок идеально сочетается с нейтральными тонами, такими как серый, бежевый, кремовый и белый.



Андре Тан рассказал про трендовые цвета на весну-лето 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Dуjа Vu Blue ("Незабываемый синий")

Цвет "Незабываемый синий" представляет собой насыщенный и глубокий оттенок синего, который сочетает в себе элементы темного индиго и насыщенного лазурного цвета. В моде Dуja Vu Blue - это стильный и элегантный оттенок, который подходит как для вечерних нарядов, так и для более повседневных, придавая образу нотку глубины и мистики. Он идеально подходит для создания элегантных, но не кричащих образов.



Тан рассказал про трендовые цвета на весну-лето 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

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