Замшевий піджак і світле пальто: Андре Тан назвав тренди верхнього одягу на весну 2025 року
Український дизайнер Андре Тан, який нещодавно поділився простими порадами, як зробити свій гардероб ідеальним, розповів про тренди верхнього одягу весни 2025.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram стиліста.
"Весна - час оновлення та нових стильних рішень. Тож саме час оновити ваш гардероб! І я пропоную почати саме з верхнього одягу, бо хоч уже тепло, проте весняна погода мінлива", - зазначив Тан.
Що буде в тренді навесні 2025 року
Пальто світлого відтінку
Світлі відтінки, такі як бежевий, кремовий, пастельний, ідеально пасують для весни, створюючи легкість і свіжість в образі. Це дає змогу створити гармонійні образи, що відображають атмосферу нового сезону. Крім того, таке пальто легко комбінується з різними стилями та кольорами, що робить його універсальним предметом гардероба.
Світле пальто - тренд весни 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Довгі та об'ємні тренчі
Якщо у вас у гардеробі досі немає тренча, саме час придивитися один або кілька. Тренч або тренчкот - це легкий, але досить теплий одяг, що ідеально підходить для весни та осені. Він захищає від вітру та дощу, не перевантажуючи образ і забезпечуючи комфорт у міжсезоння. Андре Тан радить звернути увагу на довгі та об'ємні тренчі.
Модні тренчі (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Замшевий піджак
Останніми роками спостерігається повернення моди 70-х і 80-х років, і замшевий піджак є важливим атрибутом цих епох. Він асоціюється з бохо-стилем, вінтажними мотивами й класичними елементами, які будуть популярними у 2025 році. Замшевий піджак легко комбінується з різними стилями. Його можна носити як з джинсами та кросівками для повсякденного образу, так і зі штанами або спідницею для більш офіційного виходу.
Замшевий піджак на весну 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Шкіряний плащ
Шкіряний плащ - це тренд, який додасть в образ нотку зухвалості, стилю і практичності, залишаючись при цьому універсальним і довговічним предметом гардероба. Такий плащ поєднує в собі елегантність і функціональність. Він не тільки захищає від дощу і вітру, а й надає образу витончену нотку, яка ідеально пасуватиме як для повсякденного, так і для більш офіційного вбрання.
Шкіряний плащ - тренд 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Бомбер
Бомбер - це не тільки зручна і практична річ, а й стильна. Він поєднує в собі елементи спортивного стилю і вуличної моди, що робить його ідеальним вибором для тих, хто хоче бути модним, але при цьому цінує комфорт. У 2025 році бомбери будуть представлені в різних матеріалах, як-от шкіра, замша, текстиль, і з різноманітними декоративними елементами - від вишивки та аплікацій до яскравих принтів і металевих застібок.
Бомбер - тренд 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Шкіряна куртка
Шкіряна куртка - це вічний фаворит, який ніколи не виходить із трендів. У 2025 році варто звернути увагу на куртки, виготовлені зі штучної шкіри або перероблених матеріалів, що робить їх більш стійкими та доступними для широкої аудиторії. У тренді різні варіанти: від класичних моделей і байкерських курток до більш розслаблених варіантів з елементами оверсайз.
Шкіряна куртка - тренд 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Пальто-піджак
Пальто-піджак об'єднує в собі найкращі якості пальта і піджака - стиль і тепло. Це ідеальний вибір для тих, хто хоче поєднувати елегантність з практичністю, особливо в міжсезоння, коли важливим є захист від холоду, але водночас хочеться мати витончений вигляд.
Варіанти пальто-піджака (фото: instagram.com/andre_tan_official)
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