Замшевий піджак і світле пальто: Андре Тан назвав тренди верхнього одягу на весну 2025 року

"Весна - час оновлення та нових стильних рішень. Тож саме час оновити ваш гардероб! І я пропоную почати саме з верхнього одягу, бо хоч уже тепло, проте весняна погода мінлива", - зазначив Тан.

Що буде в тренді навесні 2025 року

Пальто світлого відтінку

Світлі відтінки, такі як бежевий, кремовий, пастельний, ідеально пасують для весни, створюючи легкість і свіжість в образі. Це дає змогу створити гармонійні образи, що відображають атмосферу нового сезону. Крім того, таке пальто легко комбінується з різними стилями та кольорами, що робить його універсальним предметом гардероба.



Світле пальто - тренд весни 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Довгі та об'ємні тренчі

Якщо у вас у гардеробі досі немає тренча, саме час придивитися один або кілька. Тренч або тренчкот - це легкий, але досить теплий одяг, що ідеально підходить для весни та осені. Він захищає від вітру та дощу, не перевантажуючи образ і забезпечуючи комфорт у міжсезоння. Андре Тан радить звернути увагу на довгі та об'ємні тренчі.



Модні тренчі (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Замшевий піджак

Останніми роками спостерігається повернення моди 70-х і 80-х років, і замшевий піджак є важливим атрибутом цих епох. Він асоціюється з бохо-стилем, вінтажними мотивами й класичними елементами, які будуть популярними у 2025 році. Замшевий піджак легко комбінується з різними стилями. Його можна носити як з джинсами та кросівками для повсякденного образу, так і зі штанами або спідницею для більш офіційного виходу.



Замшевий піджак на весну 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Шкіряний плащ

Шкіряний плащ - це тренд, який додасть в образ нотку зухвалості, стилю і практичності, залишаючись при цьому універсальним і довговічним предметом гардероба. Такий плащ поєднує в собі елегантність і функціональність. Він не тільки захищає від дощу і вітру, а й надає образу витончену нотку, яка ідеально пасуватиме як для повсякденного, так і для більш офіційного вбрання.



Шкіряний плащ - тренд 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Бомбер

Бомбер - це не тільки зручна і практична річ, а й стильна. Він поєднує в собі елементи спортивного стилю і вуличної моди, що робить його ідеальним вибором для тих, хто хоче бути модним, але при цьому цінує комфорт. У 2025 році бомбери будуть представлені в різних матеріалах, як-от шкіра, замша, текстиль, і з різноманітними декоративними елементами - від вишивки та аплікацій до яскравих принтів і металевих застібок.



Бомбер - тренд 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Шкіряна куртка

Шкіряна куртка - це вічний фаворит, який ніколи не виходить із трендів. У 2025 році варто звернути увагу на куртки, виготовлені зі штучної шкіри або перероблених матеріалів, що робить їх більш стійкими та доступними для широкої аудиторії. У тренді різні варіанти: від класичних моделей і байкерських курток до більш розслаблених варіантів з елементами оверсайз.



Шкіряна куртка - тренд 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Пальто-піджак

Пальто-піджак об'єднує в собі найкращі якості пальта і піджака - стиль і тепло. Це ідеальний вибір для тих, хто хоче поєднувати елегантність з практичністю, особливо в міжсезоння, коли важливим є захист від холоду, але водночас хочеться мати витончений вигляд.



Варіанти пальто-піджака (фото: instagram.com/andre_tan_official)

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