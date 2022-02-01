Эти лайфхаки помогут вам открывать банки, даже если у вас слабые руки

Улучшите хватку с помощью резины или открытой ладони

Конечно, если крышка или руки влажные, это не сработает. После того, как они высохнут, следующим очевидным шагом будет использование кухонного полотенца (или кусочка цепкого силикона), чтобы увеличить силу хвата.

Но вы также можете попробовать любое количество других резиновых приспособлений, от полиэтиленовой пленки до резиновых перчаток для мытья посуды. Любой из этих вариантов улучшит вашу хватку. Вы также можете попробовать использовать открытую ладонь.

Попробуйте постучать по крышке

Во многих статьях предлагается постучать по верхней и боковым сторонам крышки деревянной ложкой, чтобы ослабить уплотнение.

Сломайте пломбу ножом или ложкой

Если вы уже пробовали метод "водяного молота" (хлопая по основанию банки открытой ладонью) и он оказался безрезультатным, пришло время взять некоторые инструменты.

Вставьте нож для масла, ложку, открывалку для бутылок или плоскую отвертку под обод крышки и медленно перемещайте ее, используя как рычаг, чтобы оторвать крышку от банки. Когда обод лопнет, значит, печать сломана, и вы теперь можете легко открутить крышку.

Нагрейте крышку банки

Тепло поможет расширить крышку, делая ее менее тугой. Поместите крышку под поток горячей воды или поместите ее вверх дном в миску с горячей (не кипящей) водой на 30-60 секунд.

Вы также можете подсушить ее феном, но не открывайте голой рукой металлическую крышку с термообработкой - используйте перчатки или полотенце для рук в качестве барьера перед открытием.

Этот метод также расплавит липкие вещества, которые могут держать уже открытую банку закрытой.

Сделайте ручку из клейкой ленты

Для этого варианта оторвите кусок клейкой ленты длиной около 20 см и приклейте несколько сантиметров сверху, заправив часть под крышку. Сложите оставшуюся ленту пополам, чтобы получилась "ручка".

Поверните банку так, чтобы ручка образовала угол 90 градусов с лентой на крышке. Удерживая банку неосновной рукой, потяните за ручку ведущей рукой. Но делайте это осторожно, чтобы не пролить содержимое банки.