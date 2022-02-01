Ці лайфхаки допоможуть вам відкривати банки, навіть якщо у вас слабкі руки

Покращіть хватку за допомогою гуми або відкритої долоні

Звичайно, якщо кришка або руки вологі, це не спрацює. Після того, як вони висохнуть, наступним очевидним кроком буде використання кухонного рушника (або шматочка чіпкого силікону), щоб збільшити силу хвата.

Але ви також можете спробувати будь-яку кількість інших гумових пристосувань, від поліетиленової плівки до гумових рукавичок для миття посуду. Будь-який з цих варіантів покращить вашу хватку. Ви також можете спробувати використовувати відкриту долоню.

Спробуйте постукати по кришці

У багатьох статтях пропонується постукати по верхній і бічних сторонах кришки дерев'яною ложкою, щоб послабити ущільнення.

Зламайте пломбу ножем або ложкою

Якщо ви вже пробували метод "водяного молота" (ляскаючи по основу банки відкритою долонею) і він виявився безрезультатним, прийшов час взяти деякі інструменти.

Вставте ніж для масла, ложку, відкривачку для пляшок або плоску викрутку під обід кришки і повільно переміщайте її, використовуючи як важіль, щоб відірвати кришку від банки. Коли обід лопне, значить ви тепер можете легко відкрутити кришку.

Нагрійте кришку банки

Тепло допоможе розширити кришку, роблячи її менш тугою. Помістіть кришку під потік гарячої води або помістіть її догори дном в миску з гарячою (не киплячою) водою на 30-60 секунд.

Ви також можете підсушити її феном, але не відкривайте голою рукою металеву кришку з термообробкою - використовуйте рукавички або рушник для рук в якості бар'єру перед відкриттям.

Цей метод також розплавить липкі речовини, які можуть тримати вже відкриту банку закритою.

Зробіть ручку з клейкої стрічки

Для цього варіанту відірвіть шматок клейкої стрічки довжиною близько 20 см і приклейте кілька сантиметрів зверху, заправивши частину під кришку. Складіть стрічку, що залишилася навпіл, щоб вийшла "ручка".

Поверніть банку так, щоб ручка утворила кут 90 градусів зі стрічкою на кришці. Утримуючи банку неосновною рукою, потягніть за ручку провідною рукою. Але робіть це обережно, щоб не пролити вміст банки.