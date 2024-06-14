Лаваш у яйці з шинкою і помідорами: рецепт поживної страви для перекусу за 10 хвилин

Що потрібно для лаваша з помідорами і шинкою

Для того, щоб швидко приготувати таку страву для перекусу, потрібні ці інгредієнти:

лаваш - 4 листи;

яйця - 3 шт.;

шинка - 200 г;

твердий сир - 90-95 г;

помідор - 120 г;

сіль - до смаку;

перець - до смаку.

Як готувати лаваш з начинкою в яйці швидко

З лаваша виріжте круглі шматки під розмір вашої пательні. Натріть сир на великій терці, а шинку наріжте кружальцями.

За бажанням замість шинки можна взяти ковбасу, копчену грудку або бекон. Так само сир можна обирати до свого смаку або поєднувати декілька сортів.

Помідор помийте і наріжте на кружальця. Окрім помідора, можна використати й свіжий або маринований огірок, який також потрібно нарізати кружальцями.

Розбийте яйця до миски, злегка збийте, додайте сіль та перець до смаку, і ще раз ретельно перемішайте.

Розігрійте пательню і вилийте половину яєчної маси, зверху викладіть один лист лаваша. На лаваш викладіть половину шматочків шинки або ковбаси та присипте приблизно 1/3 натертого сиру.

Зверху накрийте другим листом лаваша, викладіть на нього кружальці помідору і присипте ще 1/3 сиру.

На сир покладіть ще один лист лаваша, на нього викладіть решту шинки і присипте сиром, що залишився. Накрийте все останнім листом лаваша і налийте зверху решту яєчної суміші.

Накрийте пательню кришкою і готуйте такий пиріг з лаваша протягом 5 хвилин. Після цього обережно переверніть страву на інший бік і і смажте протягом декількох хвилин.

Готовий лаваш з сиром і шинкою перекладіть на тарілку і розріжте на порційні шматки як піцу.