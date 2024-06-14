Лаваш у яйці з шинкою і помідорами: рецепт поживної страви для перекусу за 10 хвилин

Для цієї простої страви, яку можна приготувати на сніданок або для перекусу, не треба жодні незвичайні інгредієнти - всі продукти можна знайти в найближчому магазині. А сам процес готування займає приблизно 10 хвилин.
Про те, як готувати лаваш з начинкою в яйці, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний Telegram-канал "рецепти від mil_alexx".
Для того, щоб швидко приготувати таку страву для перекусу, потрібні ці інгредієнти:
З лаваша виріжте круглі шматки під розмір вашої пательні. Натріть сир на великій терці, а шинку наріжте кружальцями.
За бажанням замість шинки можна взяти ковбасу, копчену грудку або бекон. Так само сир можна обирати до свого смаку або поєднувати декілька сортів.
Помідор помийте і наріжте на кружальця. Окрім помідора, можна використати й свіжий або маринований огірок, який також потрібно нарізати кружальцями.
Розбийте яйця до миски, злегка збийте, додайте сіль та перець до смаку, і ще раз ретельно перемішайте.
Розігрійте пательню і вилийте половину яєчної маси, зверху викладіть один лист лаваша. На лаваш викладіть половину шматочків шинки або ковбаси та присипте приблизно 1/3 натертого сиру.
Зверху накрийте другим листом лаваша, викладіть на нього кружальці помідору і присипте ще 1/3 сиру.
На сир покладіть ще один лист лаваша, на нього викладіть решту шинки і присипте сиром, що залишився. Накрийте все останнім листом лаваша і налийте зверху решту яєчної суміші.
Накрийте пательню кришкою і готуйте такий пиріг з лаваша протягом 5 хвилин. Після цього обережно переверніть страву на інший бік і і смажте протягом декількох хвилин.
Готовий лаваш з сиром і шинкою перекладіть на тарілку і розріжте на порційні шматки як піцу.
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