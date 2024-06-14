Лаваш в яйце с ветчиной и помидорами: рецепт питательного блюда для перекуса за 10 минут

Для этого простого блюда, которое можно приготовить на завтрак или для перекуса, не нужны никакие необычные ингредиенты - все продукты можно найти в ближайшем магазине. А сам процесс приготовления занимает примерно 10 минут.
О том, как готовить лаваш с начинкой в яйце, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный Telegram-канал "Рецепты от mil_alexx".
Для того чтобы быстро приготовить такое блюдо для перекуса, нужны эти ингредиенты:
Из лаваша вырежьте круглые куски под размер вашей сковороды. Натрите сыр на большой терке, а ветчину нарежьте кружочками.
По желанию вместо ветчины можно взять колбасу, копченую грудку или бекон. Так же сыр можно выбирать по своему вкусу или совмещать несколько сортов.
Помидор помойте и нарежьте на кружочки. Кроме помидора можно использовать и свежий или маринованный огурец, который также нужно нарезать кружочками.
Разбейте яйца в миску, слегка взбейте, добавьте соль и перец по вкусу и еще раз тщательно перемешайте.
Разогрейте сковороду и вылейте половину яичной массы, сверху выложите один лист лаваша. На лаваш выложите половину кусочков ветчины или колбасы и присыпьте примерно 1/3 натертого сыра.
Сверху накройте вторым листом лаваша, выложите на него кружки помидора и присыпьте еще 1/3 сыра.
На сыр положите еще один лист лаваша, на него выложите остальную ветчину и присыпьте оставшимся сыром. Накройте все последним листом лаваша и налейте сверху оставшуюся яичную смесь.
Накройте сковороду крышкой и готовьте такой пирог из лаваша в течение 5 минут. После этого осторожно переверните блюдо на другую сторону и жарьте в течение нескольких минут.
Готовый лаваш с сыром и ветчиной переложите на тарелку и разрежьте на порционные куски как пиццу.
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