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Лаваш в яйце с ветчиной и помидорами: рецепт питательного блюда для перекуса за 10 минут

Как приготовить лаваш с ветчиной и помидорами (фото: GettyImages)
Автор: Людмила Рябухіна

Для этого простого блюда, которое можно приготовить на завтрак или для перекуса, не нужны никакие необычные ингредиенты - все продукты можно найти в ближайшем магазине. А сам процесс приготовления занимает примерно 10 минут.

О том, как готовить лаваш с начинкой в яйце, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный Telegram-канал "Рецепты от mil_alexx".

Что нужно для лаваша с помидорами и ветчиной

Для того чтобы быстро приготовить такое блюдо для перекуса, нужны эти ингредиенты:

  • лаваш - 4 листа;
  • яйца - 3 шт.;
  • ветчина - 200 г;
  • твердый сыр - 90-95 г;
  • помидор - 120 г;
  • соль - по вкусу;
  • перец - по вкусу.

Как готовить лаваш с начинкой в яйце

Из лаваша вырежьте круглые куски под размер вашей сковороды. Натрите сыр на большой терке, а ветчину нарежьте кружочками.

По желанию вместо ветчины можно взять колбасу, копченую грудку или бекон. Так же сыр можно выбирать по своему вкусу или совмещать несколько сортов.

Помидор помойте и нарежьте на кружочки. Кроме помидора можно использовать и свежий или маринованный огурец, который также нужно нарезать кружочками.

Разбейте яйца в миску, слегка взбейте, добавьте соль и перец по вкусу и еще раз тщательно перемешайте.

Разогрейте сковороду и вылейте половину яичной массы, сверху выложите один лист лаваша. На лаваш выложите половину кусочков ветчины или колбасы и присыпьте примерно 1/3 натертого сыра.

Сверху накройте вторым листом лаваша, выложите на него кружки помидора и присыпьте еще 1/3 сыра.

На сыр положите еще один лист лаваша, на него выложите остальную ветчину и присыпьте оставшимся сыром. Накройте все последним листом лаваша и налейте сверху оставшуюся яичную смесь.

Накройте сковороду крышкой и готовьте такой пирог из лаваша в течение 5 минут. После этого осторожно переверните блюдо на другую сторону и жарьте в течение нескольких минут.

Готовый лаваш с сыром и ветчиной переложите на тарелку и разрежьте на порционные куски как пиццу.

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