Лаваш в яйце с ветчиной и помидорами: рецепт питательного блюда для перекуса за 10 минут

Что нужно для лаваша с помидорами и ветчиной

Для того чтобы быстро приготовить такое блюдо для перекуса, нужны эти ингредиенты:

лаваш - 4 листа;

яйца - 3 шт.;

ветчина - 200 г;

твердый сыр - 90-95 г;

помидор - 120 г;

соль - по вкусу;

перец - по вкусу.

Как готовить лаваш с начинкой в яйце

Из лаваша вырежьте круглые куски под размер вашей сковороды. Натрите сыр на большой терке, а ветчину нарежьте кружочками.

По желанию вместо ветчины можно взять колбасу, копченую грудку или бекон. Так же сыр можно выбирать по своему вкусу или совмещать несколько сортов.

Помидор помойте и нарежьте на кружочки. Кроме помидора можно использовать и свежий или маринованный огурец, который также нужно нарезать кружочками.

Разбейте яйца в миску, слегка взбейте, добавьте соль и перец по вкусу и еще раз тщательно перемешайте.

Разогрейте сковороду и вылейте половину яичной массы, сверху выложите один лист лаваша. На лаваш выложите половину кусочков ветчины или колбасы и присыпьте примерно 1/3 натертого сыра.

Сверху накройте вторым листом лаваша, выложите на него кружки помидора и присыпьте еще 1/3 сыра.

На сыр положите еще один лист лаваша, на него выложите остальную ветчину и присыпьте оставшимся сыром. Накройте все последним листом лаваша и налейте сверху оставшуюся яичную смесь.

Накройте сковороду крышкой и готовьте такой пирог из лаваша в течение 5 минут. После этого осторожно переверните блюдо на другую сторону и жарьте в течение нескольких минут.

Готовый лаваш с сыром и ветчиной переложите на тарелку и разрежьте на порционные куски как пиццу.