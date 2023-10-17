КВК, "антимайдан" і бійка з "Азовцями". Чим запам'ятався українцям Сергій Сивохо, який помер у 54 роки

Дитинство й освіта

Сергій Сивохо народився 8 лютого 1969 року в Донецьку.

Базову освіту отримав у Донецькій школі. При цьому захоплювався історією, документальними есе, читав фантастику.

Під час навчання закінчив музичну школу (вивчав гру на баяні), здобув фах "водій-автомеханік", навіть стажувався у слюсаря-деревопротезиста - вивчав майстерність створення протезів на ортопедичному заводі.

Під час військової служби в будбаті освоїв спеціальність "оператор підйомно-козлових пристроїв".

Повернувшись з армії Сивохо закінчив Донецький політехнічний інститут за фахом інженер-металург (обробка металів тиском). За другою освітою він економіст-юрисконсульт.

Сергій Сивохо (фото: facebook.com/sivokho)

Кар'єра та політичні погляди

Кар'єра Сивохо стартувала з КВК, в якому він почав виступати ще під час навчання в ДПІ. Згодом він здобув широку популярність у всьому СРСР - наприкінці 1980-х років - на початку 1990-х став одним із кращих гравців КВК.

Саме тоді активно почала розвиватись його кар'єра як актора, ведучого, шоумена й продюсера.

У 2012 році комік переїхав до Києва та став продюсером студії "Квартал 95", а також прийняв пропозицію бути тренером у "Лізі сміху".

У 2014 році Сивохо взяв участь в акціях "антимайдану" на боці "Партії регіонів" - проти Революції гідності.

Із початком політичної кар'єри враження від артиста у багатьох його фанатів зіпсувалося. Його називали проросійським та критикували за участь в "антимайдані", хоча комік неодноразово намагався спростувати цю інформацію.

Вже під час президентських виборів 2019 року він активно підтримував кандидата Володимира Зеленського.

У 2019 році балотувався від партії "Слуга народу" в окрузі №49 (Костянтинівка та Дружківка на Донеччині), але посів тільки третє місце.

З 21 жовтня 2019 року по березень 2020 року був радником секретаря Ради національної безпеки й оборони з питань реінтеграції та відновлення Донбасу.

Сивохо у комітеті ВРУ з питань енергетики та ЖКГ (фото: facebook.com/sivokho)

За короткий термін політичної кар'єри Сивохо оскандалився висловлюваннями про війну на сході.

Скандали й сутички

7 січня 2020 року Сивохо долучився до телемарафону "Різдво. Люди замість війни. Діти Донбасу", який проводив проросійський телеканал "112 Україна".

Крім нього участь у заході брали лідер гурту "Брати Карамазови" Олег Карамазов та оперний виконавець Володимир Гришко, які відрізнялися проросійськими поглядами.

Сивохо в Києві (фото: facebook.com/sivokho)

17 лютого 2020 року Сивохо анонсував запуск "Національної платформи примирення та єдності", яку презентували 12 березня. Тоді сталась гучна сутичка між посадовцем-коміком і ветеранами батальйону "Азов".

Все розпочалось із того, що Сивохо заявив, буцімто в Україні йде "гібридна війна", одним зі способів ведення якої є ініціювання внутрішнього конфлікту і його підтримка з боку РФ.

Після цих слів ветерани полку "Азов" почали штовханину. Вони закидали раднику секретаря РНБО, що він говорить про "внутрішній конфлікт", а не про війну проти країни-агресора.

Натомість організатори конференції оголосили про її завершення. Сивохо намагався залишити приміщення, але його штовхнули й він упав.

Після інциденту секретар РНБО Олексій Данилов назвав ініціативу Сивохо його "приватною точкою зору".

Згодом стало відомо, що Сивохо перестав бути радником секретаря РНБО на громадських засадах.

Відомо також, що Сивохо заявляв, нібито в процесі інтеграції України в НАТО "немає жодних змін", а реальні перспективи вступу до Альянсу - відсутні. Він аргументував це тим, що Україна не може вступити в НАТО через знову ж таки "внутрішній конфлікт".

У соцмережах він закликав політиків не ділити людей на сепаратистів та українців, а "об'єднатися" і "вміти просити вибачення". Крім того, Сивохо спровокував хвилю громадського обурення словами про те, що українська армія "мародерить на Донбасі".

Реакція на повномасштабне вторгнення

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Сивохо зник з медійного простору, поля зору шанувальників і ЗМІ.

Велику війну Сивохо зустрів в Україні. 23 лютого він був у Харкові, але згодом вирушив евакуювати з Києва російську акторку Тетяну Лазарєву (там вона працювала на момент початку повномасштабної війни).

Сивохо та Лазарєва (фото: instagram.com/ciboxo)

Згодом на сторінках Сивохо у соціальних мережах почали з'являтися його фото з гуманітарними вантажами. Крім того, він періодично міг публікувати старі фото й привітання з релігійними святами. Водночас де насправді перебував шоумен - було невідомо.

Дехто припускав, буцімто Сивохо зосередився на діяльності "Національної платформи примирення та єдності", яку заснував у 2020 році.

Саме зі сторінки цієї організації він регулярно робив репости.

Сергій Сивохо (фото: instagram.com/ciboxo)