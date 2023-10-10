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Донька Ніни Матвієнко зворушила відео. Це мав бути подарунок мамі на день народження

Вівторок 10 жовтня 2023 09:48
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Донька Ніни Матвієнко зворушила відео. Це мав бути подарунок мамі на день народження Донька Ніни Матвієнко присвятила пісню мамі (фото з сімейного архіву Тоні Матвієнко)
Автор: Дмитро Войналович

Тоня Матвієнко присвятила пісню мамі - Ніні Матвієнко, яка померла 8 жовтня. Композиція "Сік землі" мала стати подарунком на день народження легендарної співачки і акторки - 10 жовтня Ніна Митрофанівна святкувала б своє 76-річчя...

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на опис лірик-відео на YouTube-каналі Тоні (Щоб подивитися відео доскрольте матеріал до кінця).

Цією піснею з репертуару Ніни Матвієнко донька народної артистки закликає шанувати своє українське коріння та бути вдячними батькам.

Донька Ніни Матвієнко зворушила відео. Це мав бути подарунок мамі на день народження

Ніна Матвієнко померла 8 жовтня (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

За словами Тоні, ідея зробити мамі на день народження творчий подарунок виникла ще під час вимушеного перебування Тоні у Великій Британії.

Сумуючи за мамою, родиною, батьками та всім українським, артистка згадала про "Сік землі" - пісню, яку вона полюбляла слухати ще в дитинстві.

Донька Ніни Матвієнко зворушила відео. Це мав бути подарунок мамі на день народження

Тоня і Ніна Матвієнко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

"В цю пісню я вклала багато душі, тепла, любові. Це мав бути гарний сюрприз. На жаль, обставини бувають сильнішими за наші плани. Випускаючи пісню-присвяту "Сік землі" для мами сьогодні, я хочу закликати вас відкласти всі справи та зателефонувати батькам і сказати їм "дякую!", - коментує Тоня.

Донька Ніни Матвієнко зворушила відео. Це мав бути подарунок мамі на день народження

Ніна Матвієнко з донькою (фото: Катя Миколайчук / JetSetter.ua)

У свою чергу співачка дякує своїй мамі "за безсонні ночі, дякую за виховання та турботу, за мотивацію та підтримку у всьому" і обіцяє "продовжувати мамину традицію популяризувати українські пісні у світі й робити добро".

"Шануйте один одного та своє коріння. Дякую, мамо!" - говорить Тоня.

Донька Ніни Матвієнко зворушила відео. Це мав бути подарунок мамі на день народження

Ніна Матвієнко з донькою (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Додамо, що у зворушливому лірик-відео співачка використала матеріали із сімейного фотоальбому та архівні фото українців із київського музею Івана Гончара, яким нині керує батько Тоні Матвієнко - Петро Гончар.

Текст пісні "Сік землі":

П'є моє коріння сік землі,
День лежить на білому крилі,
Подих вітру схилює жита,
Пролітають стомлені літа...

З роду в рід кладе життя мости,
Без коріння саду не цвісти,
Без стремління човен не пливе,
Без коріння сохне все живе.

З нами у добрі і у журбі
Материнські очі голубі.
Чарімлива пісня живить нас
І сумління сповідає час.

З роду в рід кладе життя мости,
Без коріння саду не цвісти,
Без стремління човен не пливе,
Без коріння сохне все живе.

Є в моїх садах мале село,
Є криниця, чисте джерело,
А коли вертаюсь я з доріг,
Я цілую батьківський поріг.

З роду в рід кладе життя мости,
Без коріння саду не цвісти,
Без стремління човен не пливе,
Без коріння сохне все живе

Донька Ніни Матвієнко зворушила відео. Це мав бути подарунок мамі на день народження

Ніна Матвієнко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Нагадаємо, що прощання з Ніною Матвієнко відбудеться у середу, 11 жовтня, у Національній філармонії України.

Провести в останню путь співачку можуть усі, хто захоплювався її творчістю і поважав її великий талант.

Донька Ніни Матвієнко зворушила відео. Це мав бути подарунок мамі на день народження

Ніна Матвієнко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Раніше ми пропонували вам послухати кращі пісні у виконанні Ніни Матвієнко, які залишаться у пам'яті поколінь.

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Тоня Матвиенко Нина Матвиенко