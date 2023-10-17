КВН, "антимайдан" и драка с "Азовцами". Чем запомнился украинцам умерший в 54 года Сергей Сивохо

Детство и образование

Сергей Сивохо родился 8 февраля 1969 года в Донецке.

Базовое образование получил в Донецкой школе. При этом увлекался историей, документальными эссе, читал фантастику.

Во время учебы окончил музыкальную школу (изучал игру на баяне), получил профессию "водитель-автомеханик", даже стажировался у слесаря-деревопротезиста - изучал мастерство создания протезов на ортопедическом заводе.

Во время военной службы в стройбате освоил специальность "оператор подъемно-козловых устройств".

Вернувшись из армии Сивохо окончил Донецкий политехнический институт по специальности инженер-металлург (обработка металлов давлением). По второму образованию он экономист-юрисконсульт.

Сергей Сивохо (фото: facebook.com/sivokho)

Карьера и политические взгляды

Карьера Сивохо стартовала с КВН, в котором он начал выступать еще во время учебы в ДПИ. Впоследствии он приобрел широкую популярность во всем СССР - в конце 1980-х годов - в начале 1990-х стал одним из лучших игроков КВН.

Именно тогда активно начала развиваться его карьера как актера, ведущего, шоумена и продюсера.

В 2012 году комик переехал в Киев и стал продюсером студии "Квартал 95", а также принял предложение быть тренером в "Лиге смеха".

В 2014 году Сивохо принял участие в акциях "антимайдана" на стороне "Партии регионов" - против Революции достоинства.

С началом политической карьеры впечатление от артиста у многих его фанатов испортилось. Его называли пророссийским и критиковали за участие в "антимайдане", хотя комик неоднократно пытался опровергнуть эту информацию.

Уже во время президентских выборов 2019 года он активно поддерживал кандидата Владимира Зеленского.

В 2019 году баллотировался от партии "Слуга народа" в округе №49 (Константиновка и Дружковка Донецкой области), но занял только третье место.

С 21 октября 2019 года по март 2020 года был советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Сивохо в комитете ВРУ по энергетике и ЖКХ (фото: facebook.com/sivokho)

За короткое время политической карьеры Сивохо оскандалился высказываниями о войне на востоке.

Скандалы и стычки

7 января 2020 года Сивохо присоединился к телемарафону "Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса", который проводил пророссийский телеканал "112 Украина".

Кроме него участие в мероприятии принимали лидер группы "Братья Карамазовы" Олег Карамазов и оперный исполнитель Владимир Гришко, отличавшиеся пророссийскими взглядами.

Сивохо в Киеве (фото: facebook.com/sivokho)

17 февраля 2020 года Сивохо анонсировал запуск "Национальной платформы примирения и единства", которую презентовали 12 марта. Тогда произошла громкая стычка между чиновником-комиком и ветеранами батальона "Азов".

Все началось с того, что Сивохо заявил, будто бы в Украине идет "гибридная война", одним из способов ведения которой является инициирование внутреннего конфликта и его поддержка со стороны РФ.

После этих слов ветераны полка "Азов" начали толкотню. Они обвиняли советника секретаря СНБО в том, что он говорит о "внутреннем конфликте", а не о войне против страны-агрессора.

В то же время организаторы конференции объявили о ее завершении. Сивохо пытался покинуть помещение, но его толкнули и он упал.

После инцидента секретарь СНБО Алексей Данилов назвал инициативу Сивохо его "частной точкой зрения".

Позже стало известно, что Сивохо перестал быть советником секретаря СНБО на общественных началах.

Известно также, что Сивохо заявлял, якобы в процессе интеграции Украины в НАТО "нет никаких изменений", а реальные перспективы вступления в Альянс - отсутствуют. Он аргументировал это тем, что Украина не может вступить в НАТО из-за "внутреннего конфликта".

В соцсетях он призывал политиков не делить людей на сепаратистов и украинцев, а "объединиться" и "уметь просить прощения". Кроме того, Сивохо спровоцировал волну общественного возмущения словами о том, что украинская армия "мародерит на Донбассе".

Реакция на полномасштабное вторжение

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Сивохо пропал из медийного пространства, поля зрения поклонников и СМИ.

Большую войну Сивохо встретил в Украине. 23 февраля он был в Харькове, но затем отправился эвакуировать из Киева российскую актрису Татьяну Лазареву (там она работала на момент начала полномасштабной войны).

Сивохо и Лазарева (фото: instagram.com/ciboxo)

Позже на страницах Сивохо в социальных сетях стали появляться его фотографии с гуманитарными грузами. Кроме того, он периодически мог публиковать старые фото и поздравления с религиозными праздниками. Однако где на самом деле находился шоумен - было неизвестно.

Некоторые предполагали, что Сивохо сосредоточился на деятельности "Национальной платформы примирения и единства", которую основал в 2020 году.

Именно со страницы этой организации он регулярно делал репосты.

Сергей Сивохо (фото: instagram.com/ciboxo)