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На презентации Национальной платформы примирения произошли стычки

Новости » Происшествия     12.03.2020 - 11:39
На презентации Национальной платформы примирения произошли стычки
Фото: стычки после презентации (скриншот)

Стычки устроили представители националистических сил

В Киеве произошли стычки на презентации Национальной платформы примирения в Киевском выставочном центре "Парковый". Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Столкновения начались после заявления советника секретаря СНБО Сергея Сивохо о том, что в Украине идет гибридная война, одним из способов ведения которой является инициирование внутреннего конфликта и его поддержка со стороны Российской Федерации. На презентации присутствовали представители националистических сил.

После этих слов ситуация накалилась, организаторы конференции объявили о ее завершении, Сивохо пытался покинуть помещение, но его начали толкать, после чего он упал.

Напомним, запуск Национальной платформы для реинтеграции Донбасса должен был состояться еще в феврале, однако его переносили из-за обострения в зоне боевых действий.

Сивохо отмечал, что Национальная платформа "поможет навести мосты между людьми по обе стороны линий соприкосновения".

"Любой мирный процесс начинается с диалога. Мы поможем людям по обе стороны линии соприкосновения слушать и слышать. Уже многое сделано. Но еще больше работы предстоит. Наша задача - наводить мосты. Меньше слов - больше дел", - заявлял в феврале Сивохо.

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