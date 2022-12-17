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Квіти в українській вишивці і прикрасах: що означає кожна і від чого захищає

Що значать квіти в українській оздобі (фото: GettyImages)
Автор: Світлана Мащенко

Рослинний орнамент завжди був невід’ємною частиною нашої культури. І кожна з квіток, яку турботливо вплітали у вишивку, прикраси, предмети побуту, гончарства, ковальства майстри майстрині, мала своє особливе значення.

Волошки, півонії, барвінок, троянда – чому цим рослинам надавали магічні властивості, читайте нижче в матеріалі Styler.

Що означає кожна квітка чи рослина в українській вишивці, прикрасах, оздобі:

Півонія – символ розквіту дівочої краси й жіночої зрілості.

Троянда – символ верховенства, урочистої краси, особливої й величної вроди.

Любисток – охороняє від злих духів.

Калина – символ надії або розлуки.

Волошки говорять про скромність і ніжність.

Плющ – символ смутку і безсмертя, а також потаємних любовних утіх та вінок давніх богів.

Троянда - дуже популярний мотив вишивки (фото: instagram.com/bratashalla)

Маки означають красу та молодість.

Едельвейс (шовкова косиця) – символ кохання і мужності, вірності і патріотизму.

Ромашка є символом чистого кохання, ніжності та шлюбної відданості.

Соняшник символізував собою відданість і вірність.

Мальва – символ мудрості, віри.

М’ята – давній оберіг малої дитини та її здоров’я.

Цвіт яблуні або вишневий квіт – материнська відданість.

Барвінок ­– символ безсмертя людської душі, оберіг від злих та заздрісних сил, “зілля” щирого чистого кохання, міцного шлюбу.

Лілея символізує сильні дівочі чари, привабливість, чистоту та цнотливість.

Квіти - невід'ємна частина нашої культури (фото: instagram.com/svitlanahandmader)

Хміль є давнім символом розуму та гнучкості.

Польовий дзвіночок – це щире серце та вдячність.

Листя чи плоди дуба – символ богатирської сили.

Айстра – символ чистого і ніжного останнього кохання.

Жоржина – символізує успіх та всепереможну силу життя.

Євшан-зілля – символ пам’яті про рідну землю.

Конвалія – символ сердечної щедрості, душевної відкритості й надмірної довірливості.

Виноград – символ роду, родини, родючості.

Пшениця – символ добробуту, тілесного та духовного багатства.

Жито – символ життєвої мудрості.

Льон – це символ дівочої краси, увінчаної довгою косою.

Верба – символ води, очищення.

Тополя – символ дівочої краси та тендітності, але й символ смутку.

Раніше ми писали, що суворо заборонено робити в День святої Варвари, який за церковним календарем відзначають 17 грудня.

Крім того читайте, як виглядали українки і росіянки 100 років тому.

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