Квіти в українській вишивці і прикрасах: що означає кожна і від чого захищає

Рослинний орнамент завжди був невід’ємною частиною нашої культури. І кожна з квіток, яку турботливо вплітали у вишивку, прикраси, предмети побуту, гончарства, ковальства майстри майстрині, мала своє особливе значення.
Волошки, півонії, барвінок, троянда – чому цим рослинам надавали магічні властивості, читайте нижче в матеріалі Styler.
Півонія – символ розквіту дівочої краси й жіночої зрілості.
Троянда – символ верховенства, урочистої краси, особливої й величної вроди.
Любисток – охороняє від злих духів.
Калина – символ надії або розлуки.
Волошки говорять про скромність і ніжність.
Плющ – символ смутку і безсмертя, а також потаємних любовних утіх та вінок давніх богів.
Троянда - дуже популярний мотив вишивки (фото: instagram.com/bratashalla)
Маки означають красу та молодість.
Едельвейс (шовкова косиця) – символ кохання і мужності, вірності і патріотизму.
Ромашка є символом чистого кохання, ніжності та шлюбної відданості.
Соняшник символізував собою відданість і вірність.
Мальва – символ мудрості, віри.
М’ята – давній оберіг малої дитини та її здоров’я.
Цвіт яблуні або вишневий квіт – материнська відданість.
Барвінок – символ безсмертя людської душі, оберіг від злих та заздрісних сил, “зілля” щирого чистого кохання, міцного шлюбу.
Лілея символізує сильні дівочі чари, привабливість, чистоту та цнотливість.
Квіти - невід'ємна частина нашої культури (фото: instagram.com/svitlanahandmader)
Хміль є давнім символом розуму та гнучкості.
Польовий дзвіночок – це щире серце та вдячність.
Листя чи плоди дуба – символ богатирської сили.
Айстра – символ чистого і ніжного останнього кохання.
Жоржина – символізує успіх та всепереможну силу життя.
Євшан-зілля – символ пам’яті про рідну землю.
Конвалія – символ сердечної щедрості, душевної відкритості й надмірної довірливості.
Виноград – символ роду, родини, родючості.
Пшениця – символ добробуту, тілесного та духовного багатства.
Жито – символ життєвої мудрості.
Льон – це символ дівочої краси, увінчаної довгою косою.
Верба – символ води, очищення.
Тополя – символ дівочої краси та тендітності, але й символ смутку.
Раніше ми писали, що суворо заборонено робити в День святої Варвари, який за церковним календарем відзначають 17 грудня.
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