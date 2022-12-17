Квіти в українській вишивці і прикрасах: що означає кожна і від чого захищає

Рослинний орнамент завжди був невід’ємною частиною нашої культури. І кожна з квіток, яку турботливо вплітали у вишивку, прикраси, предмети побуту, гончарства, ковальства майстри майстрині, мала своє особливе значення.

Волошки, півонії, барвінок, троянда – чому цим рослинам надавали магічні властивості, читайте нижче в матеріалі Styler.

Тополя – символ дівочої краси та тендітності, але й символ смутку.

Жоржина – символізує успіх та всепереможну силу життя.

Польовий дзвіночок – це щире серце та вдячність.

Хміль є давнім символом розуму та гнучкості.

Барвінок ­– символ безсмертя людської душі, оберіг від злих та заздрісних сил, “зілля” щирого чистого кохання, міцного шлюбу.

М’ята – давній оберіг малої дитини та її здоров’я.

Соняшник символізував собою відданість і вірність.

Ромашка є символом чистого кохання, ніжності та шлюбної відданості.

Едельвейс (шовкова косиця) – символ кохання і мужності, вірності і патріотизму.

Плющ – символ смутку і безсмертя, а також потаємних любовних утіх та вінок давніх богів.

Волошки говорять про скромність і ніжність.

Раніше ми писали, що суворо заборонено робити в День святої Варвари, який за церковним календарем відзначають 17 грудня.

Крім того читайте, як виглядали українки і росіянки 100 років тому.