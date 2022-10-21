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Дивіться, як виглядали українки 100 років тому і порівняйте їх із росіянками (фото)

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П'ятниця 21 жовтня 2022 12:48
Дивіться, як виглядали українки 100 років тому і порівняйте їх із росіянками (фото) Як виглядали українки та росіянки у минулому столітті (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато хто з нас ще більше став пишатися своїм походженням, а до деяких з нас прийшла справжня самоідентифікація. Наша нація має чим пишатися, і це простежувалося навіть 100 років тому в тому, як одягалися і виглядали українські жінки.

У матеріалі Styler дивіться, як виглядали українки минулого століття, а також порівняйте їх із фотографіями росіянок того ж часу.

Як виглядали українки 100 років тому

Наші жінки минулого століття відкрито демонстрували свій патріотизм. Він зчитувався у вишуканих вишиванках, віночках, розкішних прикрасах.

Стильні, доглянуті, ніжні – у цьому ви зможете самі переконатись поглянувши на кадри того часу.

Основні елементи українського народного вбрання сформувалися ще за князівства і пізніше практично не змінювалися. Наряди українців залежали здебільшого від місця проживання та матеріального достатку.

Але незалежно від цього, всі вбрання справді вражають нашу уяву своєю складністю, оригінальністю та красою.

Прикраси та аксесуари вигідно доповнювали образи українок та впадали у вічі своєю вишуканістю.

Дивіться, як виглядали українки 100 років тому і порівняйте їх із росіянками (фото)Дивіться, як виглядали українки 100 років тому і порівняйте їх із росіянками (фото)

Дивіться, як виглядали українки 100 років тому і порівняйте їх із росіянками (фото)Дивіться, як виглядали українки 100 років тому і порівняйте їх із росіянками (фото)Дивіться, як виглядали українки 100 років тому і порівняйте їх із росіянками (фото)Дивіться, як виглядали українки 100 років тому і порівняйте їх із росіянками (фото)Дивіться, як виглядали українки 100 років тому і порівняйте їх із росіянками (фото)Дивіться, як виглядали українки 100 років тому і порівняйте їх із росіянками (фото)Дивіться, як виглядали українки 100 років тому і порівняйте їх із росіянками (фото)

Дивіться, як виглядали українки 100 років тому і порівняйте їх із росіянками (фото)Дивіться, як виглядали українки 100 років тому і порівняйте їх із росіянками (фото)Як виглядали українки минулого століття

Як виглядали росіянки 100 років тому

Якщо говорити про Росію минулого століття, то села там виглядали тоді так само як і зараз. Там панувала бідність і розруха.

Тоді жили більш-менш великі міста - Москва і Петербург. В іншій же частині РФ не було гарних доріг, а люди зводили кінці з кінцями.

На кадрах ви можете побачити, як така ситуація відбилася на зовнішньому вигляді жінок у Росії.

Дивіться, як виглядали українки 100 років тому і порівняйте їх із росіянками (фото)Дивіться, як виглядали українки 100 років тому і порівняйте їх із росіянками (фото)Дивіться, як виглядали українки 100 років тому і порівняйте їх із росіянками (фото) Жінки в Росії 100 років тому були одягнені дуже просто. Хустка, сукня, нуль прикрас.

Дивіться, як виглядали українки 100 років тому і порівняйте їх із росіянками (фото)Дивіться, як виглядали українки 100 років тому і порівняйте їх із росіянками (фото)Так виглядали жінки в Росії 100 років тому

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