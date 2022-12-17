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Цветы в украинской вышивке и украшениях: что значит каждый и от чего защищает

Что значат цветы в украинской вышивке (фото: GettyImages)
Автор: Светлана Мащенко

Растительный орнамент всегда являлся неотъемлемой частью нашей культуры. И каждый из цветов, который заботливо вплетали в вышивку, украшения, предметы быта, гончарства, кузнечества мастера и мастерицы, имел свое особое значение.

Васильки, пионы, барвинок, роза – почему этим растениям придавали магические свойства, читайте ниже в материале Styler.

Что означает каждый цветок или растение в украинской вышивке, украшениях, украшениях:

Пион – символ расцвета девичьей красоты и женской зрелости.

Роза – символ верховенства, торжественной красоты, особой и величественной красоты.

Любисток – предохраняет от злых духов.

Калина – символ надежды или разлуки.

Васильки говорят о скромности и нежности.

Плющ – символ печали и бессмертия, а также тайных любовных утех и венок древних богов.

Роза – очень популярный мотив вышивки (фото: instagram.com/bratashalla)

Маки означают красоту и молодость.

Эдельвейс (шелковая косица) – символ любви и мужества, верности и патриотизма.

Ромашка является символом чистой любви, нежности и брачной преданности.

Подсолнух символизировал собой преданность и верность.

Мальва – символ мудрости, веры.

Мята – давний оберег маленького ребенка и его здоровья.

Цвет яблони или вишневый цвет – материнская преданность.

Барвинок – символ бессмертия человеческой души, оберег от злых и завистливых сил, "зелье" чистой любви, крепкого брака.

Лилия символизирует сильные девичьи чары, привлекательность, чистоту и целомудрие.

Цветы – неотъемлемая часть нашей культуры (фото: instagram.com/svitlanahandmader)

Хмель является древним символом ума и гибкости.

Полевой колокольчик – это искреннее сердце и благодарность.

Листья или плоды дуба – символ богатырской силы.

Астра – символ чистой и нежной последней любви.

Георгина – символизирует успех и всевозможную силу жизни.

Евшан-зелье – символ памяти о родной земле.

Ландыш – символ сердечной щедрости, душевной открытости и чрезмерной доверчивости.

Виноград – символ рода, семьи, плодородия.

Пшеница – символ благополучия, телесного и духовного богатства.

Рожь – символ жизненной мудрости.

Лен – это символ девичьей красоты, увенчанной длинной косой.

Ива – символ воды, очищение.

Тополь – символ девичьей красоты и хрупкости, но и символ печали.

Ранее мы писали, что строго-настрого запрещено делать в День святой Варвары, который по церковному календарю отмечают 17 декабря.

Кроме того, читайте, как выглядели украинки и россиянки 100 лет назад.

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