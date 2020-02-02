Квартиры в Киеве в 2020 году: эксперты обескуражили новыми ценами

Цены на квартиры в Киеве (коллаж: РБК-Украина)

Цены на квартиры в Киеве зависят от ряда факторов

Квартиры в Киеве в 2020 году вырастут в цене в зависимости от формата жилья, курса доллара, стоимости стройматериалов и ряду других факторов. Что будет с ценами на квартиры в столице, спросом и предложением в этом сегменте рынка, и какие типы жилых комплексов будут пользоваться популярности, рассказали ведущие эксперты для Styler.

По мнению Татьяны Шульги-Забельской, управляющего партнера Объединения девелоперов недвижимости, спекулятивного роста цен в 2020 году не будет. Это связано, прежде всего, с тем, что сейчас на рынке недвижимости дисбаланс - спрос в 1,5 раза ниже предложения. Таким образом уровень спроса станет сдерживающим фактором в ценообразовании.

Стоимость квартир будет зависеть от ряда факторов:

Себестоимости строительства - при растущих затратах, естественно, застройщики учтут это в стоимости для покупателя.

Популярности формата строящегося жилья - в 2019 году на рынке наблюдалась, прямо-таки, ожесточенная конкуренция между девелоперами, что привело к повышению качества возводимых объектов. Здесь речь идет о качестве проектов, о создаваемой инфраструктуре и прочее.

Курса нацвалюты - не секрет, что, несмотря на крепкую гривну, киевский первичный рынок по-прежнему "живет" по курсу 27-28 грн за доллар. Незначительное снижение цен, наблюдавшееся в конце 2019 года, вызвано преимущественно низкой активностью покупателей. То есть, снижение цен на 3-4% не стоит расценивать, как глобальную перспективу рынка.

Политическая и экономическая стабильность - любая "нервозность" может спровоцировать отток покупателей. Следовательно, снижение продаж может заставить застройщика снижать цены до нижней планки рентабельности (минимальная рентабельность строительства жилья составляет 20-25%).

Специалист подытожила, что в 2020 рост цен на квартиры в столице будет 5-10% при условии, что в стране будет стабильная политическая и экономическая ситуация.

Курс доллара и стоимость стройматериалов

По мнению Александра Панфилова, коммерческого директора столичного "мини-города", в 2020 году цены на квартиры будут привязаны к курсу 27 гривен за доллар - именно такой курс заложило правительство в Госбюджет на этот год.

"Также на ценообразование окажет свое влияние перманентный рост себестоимости строительства, а именно стройматериалов и строительно-монтажных работ. В 2019 году рост цен на стройматериалы составил в среднем 10-15%. Предполагаю, что в 2020 году цена самого строительства может вырасти еще на 10-12%, что, несомненно, скажется на ценовой политике застройщиков", - говорит Панфилов.

Кроме того, стоимость жилья в 2020 году будет зависеть от соотношения спроса и предложения. По словам эксперта, за 2018-19 годы на треть уменьшилось количество выданных разрешений на строительство. Исходя из этого, Панфилов считает, что в 2021-2022 годах количество вводимого в эксплуатацию жилья уменьшится.

Какой тип недвижимости подорожает больше всего

Наибольший рост цен в 2020 году, по мнению специалиста, сохранится на недвижимость в объектах новых и очень популярных у покупателей форматов, таких как "город в городе", многофункциональных ЖК, "live-work-play" и ряда других.

"По нашим оценкам в 2020 году рост стоимости такого жилья может превысить 12%", - заявил эксперт.

А вот популярность жилых комплексов эконом-класса продолжит снижаться. Так, в 2019 году такие объекты потеряли около 20% спроса, и в 2020 году он уменьшится еще на 15%. Ввиду низкого покупательского интереса, в таких объектах на рост цены будет влиять только удорожание строительства.

По мнению специалиста, квартиры в закрытых жилых комплексах с самодостаточной инфраструктурой будут пользоваться все большим спросом у покупателей.

"На мой взгляд, эта тенденция сохранится не только в 2020-м году, но и задаст тон рынку на ближайшие 3-5 лет", - резюмировал специалист.

Жилье нового формата

С Александром Панфиловым согласна Анжелика Саакян, директор по маркетинга объекта формата "live-work-play" на Оболони. По ее мнению, застройщики стараются усчитывать возросшие требования покупателей к качеству и наполнению строящихся жилых комплексов. Теперь просто "квартиры в Киеве" недостаточно. Важно, чтобы в доме был супермарткет, торгово-развлекательный центр, детский сад или студия развития, спортивный центр; рядом - сквер или парк с игровыми, спортивными и детскими площадками; дворы - свободные от машин, а сам комплекс с вместительным паркингом.

По мнению эксперта, в 2020 году ожидается наибольший рост цен именно в объектах таких принципиально новых форматов жилья, отвечающих покупательским требованиям.

"На данный момент количество объектов новых форматов составляет около 1/3 от всего строящегося объема (чуть больше 60-ти жилых комплексов). И существующий спрос на 80% сконцентрирован именно на таких объектах", - говорит Саакян.

Специалист прогнозирует рост цен на квартиры в таких объектах недвижимости на 12-15%. А вот цены на объекты эконом-класса, по ее мнению, вряд ли как-то существенно вырастут - не более 3-5%.