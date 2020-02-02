Квартири в Києві у 2020 році: експерти збентежили новими цінами

Ціни на квартири в Києві (колаж: РБК-Україна)

Ціни на квартири в Києві залежать від ряду факторів

Квартири в Києві у 2020 році зростуть у ціні в залежності від формату житла, курсу долара, вартості будматеріалів і ряду інших факторів. Що буде з цінами на квартири в столиці, попитом і пропозицією в цьому сегменті ринку, і які типи житлових комплексів будуть користуватися популярністю, розповіли провідні експерти для Styler.

На думку Тетяни Шульги-Забельської, керуючої партнерки Об'єднання девелоперів нерухомості, спекулятивного зростання цін у 2020 році не буде. Це пов'язано, насамперед, з тим, що зараз на ринку нерухомості дисбаланс - попит в 1,5 рази нижче пропозиції. Таким чином рівень попиту стане стримуючим чинником у ціноутворенні.

Вартість квартир буде залежати від ряду факторів:

Собівартості будівництва - при зростаючих витратах, природно, забудовники врахують це у вартості для покупця.

Популярності формату споруджуваного житла - у 2019 році на ринку спостерігалася, прямо-таки, запекла конкуренція між девелоперами, що призвело до підвищення якості споруджуваних об'єктів. Тут мова йде про якість проєктів, про створювану інфраструктуру тощо.

Курсу нацвалюти - не секрет, що, незважаючи на міцну гривню, київський первинний ринок як і раніше "живе" за курсом 27-28 грн за долар. Незначне зниження цін, що спостерігалося наприкінці 2019 року, викликане переважно низькою активністю покупців. Тобто, зниження цін на 3-4% не варто розцінювати, як глобальну перспективу ринку.

Політична і економічна стабільність - будь-яка "нервозність" може спровокувати відтік покупців. Отже, зниження продажів може змусити забудовника знижувати ціни до нижньої планки рентабельності (мінімальна рентабельність будівництва житла становить 20-25%).

Фахівець підсумувала, що в 2020 зростання цін на квартири в столиці буде 5-10% за умови, що в країні буде стабільна політична й економічна ситуація.

Курс долара і вартість будматеріалів

На думку Олександра Панфілова, комерційного директора столичного "міні-міста", у 2020 році ціни на квартири будуть прив'язані до курсу 27 гривень за долар - такий курс уряд заклав у Держбюджет на цей рік.

"Також на ціноутворення чинитиме вплив перманентне зростання собівартості будівництва, а саме будматеріалів і будівельно-монтажних робіт. До 2019 року зростання цін на будматеріали склало в середньому 10-15%. Припускаю, що в 2020 році ціна самого будівництва може зрости ще на 10-12%, що, безсумнівно, позначиться на ціновій політиці забудовників", - говорить Панфілов.

Крім того, вартість житла в 2020 році буде залежати від співвідношення попиту і пропозиції. За словами експерта, за 2018-19 роки на третину зменшилася кількість виданих дозволів на будівництво. Виходячи з цього, Панфілов вважає, що в 2021-2022 роках кількість введеного в експлуатацію житла зменшиться.

Який тип нерухомості подорожчає найбільше

Найбільше зростання цін у 2020 році, на думку фахівця, збережеться на нерухомість в об'єктах нових і дуже популярних у покупців форматів, таких як "місто в місті", багатофункціональних ЖК, "live-work-play" і ряду інших.

"За нашими оцінками до 2020 року зростання вартості такого житла може перевищити 12%", - заявив експерт.

А ось популярність житлових комплексів економ-класу продовжить знижуватися. Так, у 2019 році такі об'єкти втратили близько 20% попиту, і у 2020 році він зменшиться ще на 15%. Через низький купівельний інтерес, у таких об'єктах на зростання ціни буде впливати тільки подорожчання будівництва.

На думку фахівця, квартири в закритих житлових комплексах з самодостатньою інфраструктурою будуть користуватися все більшим попитом у покупців.

"На мій погляд, ця тенденція збережеться не тільки у 2020-му році, але і задасть тон ринку на найближчі 3-5 років", - резюмував фахівець.

Житло нового формату

З Олександром Панфіловим згодна Анжеліка Саакян, директор з маркетингу об'єкта формату "live-work-play" на Оболоні. На її думку, забудовники намагаються враховувати зростаючі вимоги покупців до якості й наповнення споруджуваних житлових комплексів. Тепер просто "квартири в Києві" недостатньо. Важливо, щоб в будинку був супермарткет, торгово-розважальний центр, дитячий сад або студія розвитку, спортивний центр; поруч - сквер або парк з ігровими спортивними та дитячими майданчиками; двори - вільні від машин, а сам комплекс з великим паркінгом.

На думку експерта, у 2020 році очікується найбільше зростання цін саме в об'єктах таких принципово нових форматів житла, що відповідають вимогам купівельним.

"На даний момент кількість об'єктів нових форматів складає близько 1/3 від усього будується обсягу (трохи більше 60-ти житлових комплексів). І існуючий попит на 80% сконцентрований саме на таких об'єктах", - говорить Саакян.

Фахівець прогнозує зростання цін на квартири в таких об'єктах нерухомості на 12-15%. А ось ціни на об'єкти економ-класу, на її думку, навряд чи якось істотно зростуть - не більше 3-5%.