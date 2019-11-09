В "Квартале 95" снова высмеяли сгоревший дом Гонтаревой

На шоу "Лига смеха", которое было создано в 2015 году студией "Квартал 95", показали сценку, участники которой посмеялись над сгоревшим домом бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой.

В "Лиге смеха" показали сценку с программы "Битва экрасенсов", "ведущий" которой рассказал, что в прошлом выпуске зрители узнали о том, кто сжег дом Гонтаревой.

В это время руку поднял один из участников шоу и сказал, что это он сжег дом бывшей главы Национального банка.

"Молодец! Поэтому ты и в финале", - отметил "ведущий".

После этого весь зал вместе с судьями шоу сильно рассмеялся и "взорвался" аплодисментами.

"Квартал 95" снова высмеял сгоревший дом Валерии Гонтаревой (видео: YouTube/Лига Смеха)

Напомним, что скандальное видео "Квартала 95" и хора Григория Веревки, в котором высмеяли сгоревший дом Валерии Гонтаревой, вызвало серьезный резонанс в обществе.

Министр культуры Владимир Бородянский в Facebook лично извинился перед Гонтаревой за такую шутку и заявил, что ему стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор.

При этом Игорь Коломойский, имя которого не раз упоминалось в песне "Квартала 95", считает, что этот номер был на высоте и заслуживает похвалы. Сама же Гонтарева заявила, что это большой стыд смеяться над чужим горем.