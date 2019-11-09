У "95 Кварталі" знову висміяли згорілий будинок Гонтарєвої

На шоу "Ліга сміху", яке було створено в 2015 році студією "Квартал 95", показали сценку, учасники якої посміялися над згорілим будинком колишньої глави НБУ Валерії Гонтарєвої.

У "Лізі сміху" показали сценку з програми "Битва экрасенсів", "ведучий" якої розповів, що в минулому випуску глядачі дізналися про те, хто спалив будинок Гонтарєвої.

В цей час підняв руку один з учасників шоу і сказав, що це він спалив будинок колишньої глави Національного банку.

"Молодець! Тому ти і в фіналі", - зазначив "ведучий".

Після цього весь зал разом із суддями шоу сильно розсміявся і "вибухнув" оплесками.

"Квартал 95" знову висміяв згорілий будинок Валерії Гонтарєвої (відео: YouTube/Ліга Сміху)

Нагадаємо, що скандальне відео "Кварталу 95" і хору Григорія Верьовки, в якому висміяли згорілий будинок Валерії Гонтарєвої, викликало серйозний резонанс у суспільстві.

Міністр культури Володимир Бородянський у Facebook особисто вибачився перед Гонтарєвою за такий жарт і заявив, що йому соромно за Національний заслужений академічний український народний хор.

При цьому Ігор Коломойський, ім'я якого не раз згадувалося у пісні "Кварталу 95", вважає, що цей номер був на висоті і заслуговує похвали. Сама ж Гонтарєва заявила, що це великий сором сміятися над чужим горем.