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На колени, насекомое! На Лиге смеха жестко пошутили над Зеленским (видео)

STYLERПерсоны    30.09.2019 - 20:47
На колени, насекомое! На Лиге смеха жестко пошутили над Зеленским (видео)
Зеленский на Лиге смеха - комики жестко пошутили над президентом (коллаж РБК-Украина)

Комики "Лиги смеха" сыграли высокомерного Владимира Зеленского

Владимир Зеленский посетил шоу "Лига смеха" вместе со своей супругой Еленой. В постановке команды "Прозрачный гонщик" обыгрывался визит комиков к президенту. В ходе развития сюжета комики стали жестко шутить по поводу высокомерия гаранта. Видео опубликовано на официальном YouTube-канале шоу.

По сюжету постановки Игорь Ласточкин и Марк приходят на прием к Президенту Украины. Перед тем, как войти в кабинет они обсуждают вопросы, которые хотят задать главе государства. Также они репетируют беседу с гарантом, и когда роль Владимира Зеленского достается Марку, со сцены активно шутят по поводу высокомерия президента.

"На колени, насекомое, и ноги мне целуй!" - сказал, сидя в тренерском кресле, Марк.

К слову, шутка развеселила президента и его супругу.

Ласточкин ответил: "ты че, оборзел, собака? Ты что курил? Что ты несешь?".

"Какой я тебе собака? Ты как с президентом разговариваешь, а? Гнида! - сказал Марк, добавив - Ах ты меня ослушался! А ну отведай-ка сейчас леща президентского".

В ответ Игорь Ласточкин посоветовал спуститься президенту "с небес на землю".

"Але, Баканов? А ну, пробей-ка, что за черт на сцене стоит", - сказал актер в роли президента в бутылку с водой.

Зеленский на Лиге смеха - комики жестко пошутили над президентом (видео: youtube.com)

Напомним, что ранее Зеленский думал вернуться на сцену Квартала.

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