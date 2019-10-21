Квартал 95 попал в громкий скандал из-за песни про Гонтареву (видео)

Квартал 95 оскандалился из-за Гонтаревой (Скриншот из видео)

Участники "Вечернего Квартала" и хор Веревки спели про поджег дома Гонтаревой и оскандалились

Квартал 95 попал в громкий скандал из-за того, что на очередном выпуске шоу юмористы спели песню про поджег дома бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой. К артистам также присоединился хор имени Григория Веревки.

Композицию кварталовцы назвали "Горіла хата". Это событие (поджег дома Гонтаревой) комики назвали "ярким".

Видео: Квартал 95 спел песню о поджеге дома Гонтаревой (YouTube/Квартал95)

Отметим, что комики и хор Веревки использовали за основу украинскую песню "Горіла сосна, палала".

Приводим ниже цитату из песни-пародии.

"Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала… Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Велерича… Люди вогонь побачили, допомагати почали, відра схопили, прибігли, в вогонь соляру плескали".

Извинения министра культуры Украины.

Министр культуры Владимир Бородянский на своей странице в Facebook принес лично извинения бывшей главе Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой.

"Простите, Валерия Алексеевна, мне стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки", - написал Бородянский.

Скриншот поста (facebook.com/borodyanskiy)

Реакция Игоря Коломойского на песню Квартала 95

Игорь Коломойский, имя которого не раз упоминается в скандальной песне Квартала 95 о Гонтаревой, считает, что композиция достойна слова "браво". Об этом он рассказал в комментарии Радио Свобода. Сам олигарх песню на тот момент не слышал. Но отметил, что фраза "думает на Валерича" ему очень понравилась. Также Коломойский добавил, что не считает композицию смехом над чужим горем.

"Так не последнее же имущество сгорело. Что только у нее дом сгорел? А сколько на Донбассе домов сгорело?" - сказал Коломойский.

Игорь Коломойский (radiosvoboda.org)

Реакция Валерии Гонтаревой на "шутку" Квартала 95

Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева прокомментировала номер студии Квартала 95 о поджоге ее дома. Об этом сообщила Радио Свобода.

"Это стыд!!! Насмехаться над человеческим горем - такое невозможно представить в цивилизованном обществе", - сказала Гонтарева.

Также Гонтарева отметила, что в цинизме "кварталовцев" она не сомневалась.

"В цинизме 95-го Квартала сомнений давно нет. Но участие в этом народного хора, это уже позор для всей страны", - подитожила экс-глава НБУ.

Валерия Гонтарева (УНИАН)

Реакция общественности на песню "Горіла хата"

Известный журналист Соня Кошкина гневно высказалась по поводу пенси-шутки Квартала 95.

"Еб..е дно. И сам факт песни. И ее слова. И хор Веревки. Всему должен быть предел. Как правильно отметили коллеги в нашем редакционном чате: "Следующий стеб будет насчет чьей-то онкологии". Ссылку не ставлю, мерзко", - написала Кошкина в своем Telegram-канале.

А вот журналист, блогер и член партии "Слуга народа" Александр Дубинский песню плохой не считает.

"По поводу хора, 95 квартала и песни о сгоревшем доме Гонтаревой - мне тоже дико не понравилось. Солист фальшивил. Можно было лучше вытянуть", - написал он.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко считает, что такие шутки неприемлемы.

"Я теперь категорически против того, чтобы хор Веревки закрывал нынешнюю сессию ВР и открывал следующую. Этот коллектив из-за этого руководства потеряли на это моральное право. Пусть и дальше теперь подпевают кварталу", - написала Геращенко.

Скриншот поста (facebook.com/iryna.gerashchenko)

Блогер Алена Яхно также выразила свое негодование шуткой юмористов.

"Подонки высшей меры. Начиталась ваших постов и тоже посмотрела номер Кошевого про хату Гонтаревой. Масштабно покуражились... Даже страшно подумать, какой бумеранг им за это прилетит! А что прилетит, сомнений нет. Особенно стыдно за хор. За 3 минуты 50 секунд растоптали свою историю и репутацию. Я не знаю, как им после этого петь гимн в Верховной Раде", - написала Яхно.

Скриншот поста (Алена Яхно/Facebook)