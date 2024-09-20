"Квартал" вляпався в скандал через "танцюльки" під відео з загиблим військовим

Нещодавній випуск "Кварталу" викликав скандал у мережі. Виявилося, що гумористи влаштували номер та співали жартівливу пісню на тлі відео з військовими. Але захисники України, ролик з якими "крутили" на екранах, вважаються зниклими, один з них, як повідомляли його побратими, загинув.
Що відомо про скандал та як "Квартал" відреагував на критику, розповідає РБК-Україна (проект Styler)
Так, у серпні "Квартал" представив новий випуск шоу. І в одному з номерів, коли на сцені танцювали й співали Євген Кошовий, Юрій Ткач та інші гумористи, на екранах позаду них з'явилося відео.
Коміки виконували трек під ролик, на якому військові з "заблюреними" обличчями танцювали на камеру. Подібні відео з нашими захисниками часто з'являються в мережі, вони розчулюють та підбадьорюють українців.
Втім, фотограф Чарівна Ната, чоловік якої захищав країну на фронті, виступ "Кварталу" не оцінила. Вся річ у тому, що на відео був її чоловік-військовий Юрій Назаренко.
"Коли побачила ці танцюльки - моє серце обірвалось, нахлинуло почуття люті та не розуміння, того, як можна використовувати відео без дозволу, тим паче коли цих двох людей вже немає. Замазали обличчя. Які "молодці", - написала вона у Facebook.
"Але чи є повага у "95 Кварталу" до зниклих і загиблих військовослужбовців? Чи можливо "95 Квартал вважає, що я, Остап і сімʼя Сашка теж будемо посміхатись, радіти і підтанцьовувати. Огидно, що з болю інших людей роблять шоу. Зовсім не той контекст", - додала вона.
У коментарях під дописом з'явилося чимало критики на адресу гумористів та "Кварталу". Зокрема юзери писали:
Згодом під дописом з'явився коментар і від представників студії. Вони зазначили, що знайшли відео у "відкритих джерелах" й не знали, хто на ньому. А тому, "з пошани до героїв", їхні обличчя було "заблюрено".
"Ми з величезною вдячністю ставимося до наших військових. І точно не хотіли когось образити цим відео чи задіти чиїсь почуття", - йшлося у коментарі.
Реакція "Кварталу" (скріншот)
У відповідь на це авторка висловила надію на те, що надалі гумористи та автори виступів будуть більш ретельно обирати кадри для номерів.
"Розумію, і це певно була би інша історія, як би ці люди не були зниклі безвісти, а, за свідченнями побратимів, взагалі загиблі. Тому я сподіваюсь, що для наступних виступів ви будете ретельніше перевіряти інформацію. Дякую", - написала вона.
Захисник України зник у січні 2023 року. Його дружина, яка залишилася одна з маленьким сином Остапом, розповідала, що побратими військового розкрили їй подробиці трагедії. Чоловік, як повідомлялося, загинув внаслідок ворожого удару.
Юрій Назаренко (скріншот)
Юрій Назаренко народився у Тернополі, а потім мешкав у Кривому Розі. Він встав на захист України восени 2022 року.
До цього чоловік волонтерив та займався творчістю. Назаренко загинув у 29 років, між Соледаром та Бахмутом.
Нагадаємо, раніше стало відомо про смерть зірки "Ліги сміху".
Окрім цього, нещодавно ми розповідали, що "Квартал 95" відхрестився від скандального Ханумака, який виїхав з України.
Під час створення матеріалу було використано джерела: дописи з Facebook та Instagram Нати Чарівної, сайт "20 хвилин".