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"Велика втрата". Помер зірка "Ліги сміху"

П'ятниця 20 вересня 2024 14:25
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"Велика втрата". Помер зірка "Ліги сміху" Помер Юрій Рябченко (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Стало відомо про смерть гумориста та артиста з "Ліги сміху". Помер Юрій Рябченко, відомий як фронтмен команди "Ніколь Кідман".

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це на своїй сторінці в Instagram розповіла гостьова редакторка Одарка Царенко.

"Велика втрата в лігосмішній родині. Пішов із життя Юра Рябченко - актор та автор команди "Ніколь Кідман", "Луганська збірна", "Другой Мир", "До Лампочки" (СНУ Луганськ), "СНУки" (СНУ Луганськ), великий талант і просто хороша людина", - написала Царенко.

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Юрій Рябченко (фото: instagram.com/ryabchenko_yurka)

Причини смерті артиста вона не розкрила. Втім, у дописі йдеться про те знайомих та друзів Юрія просять підтримати збір на поховання та допомогу його рідним.

"Всі гроші підуть на поховання та його родичам, які зараз знаходяться в Луганській області. Інформація з приводу церемонії поховання буде згодом. Світла пам’ять. Спочивай з миром, друже", - додала Царенко.

&quot;Велика втрата&quot;. Помер зірка &quot;Ліги сміху&quot;

Помер зірка "Ліги сміху" (скріншот)

Що відомо про Рябченка

Свою кар'єру він почав ще багато років. Рябченко небагато розповідав про себе у соцмережах. Більшість його дописів - про роботу, виступи в "Лізі сміху" та гумор.

Він починав з виступів у складі команд "ПУПОК" та "Chili", а потім став фронтменом "Ніколь Кідман". Окрім цього, гуморист працював над іншими проектами.

&quot;Велика втрата&quot;. Помер зірка &quot;Ліги сміху&quot;&quot;Велика втрата&quot;. Помер зірка &quot;Ліги сміху&quot;&quot;Велика втрата&quot;. Помер зірка &quot;Ліги сміху&quot;&quot;Велика втрата&quot;. Помер зірка &quot;Ліги сміху&quot;

Юрій Рябченко помер (фото: instagram.com/ryabchenko_yurka)

Після початку повномасштабної війни, як видно на його сторінці в Instagram, артист перебував в Україні. Він публікував фото в Києві.

До слова, раніше донька Делона висловилася про життя без батька.

Окрім цього, зірка українських серіалів ледь не потонув під час зйомок.

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