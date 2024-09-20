"Квартал" вляпался в скандал из-за "танцулек" под видео с погибшим военным

"Квартал" захейтили за "танцульки" под видео с военными - с чего все началось

Так, в августе "Квартал" представил новый выпуск шоу. И в одном из номеров, когда на сцене танцевали и пели Евгений Кошевой, Юрий Ткач и другие юмористы, на экранах за ними появилось видео.

Комики выполняли трек под ролик, на котором военные с "заблюренными" лицами танцевали на камеру. Подобные видео с нашими защитниками часто появляются в сети, они умиляют и ободряют украинцев.

Впрочем, фотограф Чаривна Ната, муж которой защищал страну на фронте, выступление "Квартала" не оценила. Все дело в том, что на видео был ее муж-военный Юрий Назаренко.

"Когда увидела эти танцульки - мое сердце оборвалось, нахлынуло чувство ярости и не понимания того, как можно использовать видео без разрешения, тем более когда этих двух людей уже нет. Замазали лица. Какие "молодцы", - написала она в Facebook.

"Но есть ли уважение у "95 Квартала" к пропавшим и погибшим военнослужащим? Или, может, "95 Квартал" считает, что я, Остап и семья Саши тоже будем улыбаться, радоваться и подтанцовывать. Противно, что из боли других людей делают шоу. Совершенно не тот контекст", - добавила она.

В комментариях под постом появилось немало критики в адрес юмористов и "Квартала". В частности, пользователи писали:

"Боже, це жах!"

"Хлопці в екіпіровці якісніше протанцювали… Скільки днів переварюю цю інформацію - засуджую від етичних, юридичних, моральних до чисто технічних моментів"

"Таке собі… трішки треба думати".

Как отреагировал "Квартал"

Вскоре под постом появился комментарий и от представителей студии. Они отметили, что нашли видео в "открытых источниках" и не знали, кто на нем. А потому, "из уважения к героям", их лица были "заблюрены".

"Мы с огромной благодарностью относимся к нашим военным. И точно не хотели кого-то обидеть этим видео или задеть чьи-то чувства", - говорилось в комментарии.

Реакция "Квартала" (скриншот)

В ответ на это автор выразила надежду на то, что в дальнейшем юмористы и авторы выступлений будут более тщательно выбирать кадры для номеров.

"Понимаю, и это, наверное, была бы другая история, если бы эти люди ни были пропавшими без вести, а, по свидетельству сослуживцев, вообще погибшими. Поэтому я надеюсь, что для следующих выступлений вы будете тщательнее проверять информацию. Спасибо", - написала она.

Что известно о Юрии Назаренко

Защитник пропал в январе 2023 года. Его жена, оставшаяся одна с маленьким сыном Остапом, рассказывала, что сослуживцы военного раскрыли ей подробности трагедии. Мужчина, как сообщалось, погиб в результате вражеского удара.

Юрий Назаренко (скриншот)

Юрий Назаренко родился в Тернополе, а затем жил в Кривом Роге. Он встал на защиту Украины осенью 2022 года.

До этого мужчина волонтерил и занимался творчеством. Назаренко погиб в 29 лет,между Соледаром и Бахмутом.