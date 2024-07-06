Козак Сіромаха: З 14-го року я зрозумів, що треба полюбити Україну в собі, себе в Україні

Співак Козак Сіромаха (справжнє ім'я - Олександр Люббоженко) виступає з треками в етно-стилі, сам шиє собі шаровари та виховує трьох свїх синів справжніми козаками. А нещодавно артист заявив, що починає тур селами, він буде безкоштовно виступати для людей.

В інтерв'ю РБК-Україна артист ексклюзивно розповів, для чого він почав безкоштовний тур селами, як виховує своїх дітей, як приймав пологи у дружини та що українці мають робити для наближення перемоги.

– Тур по селах буде безкоштовним і без квитків. Чому ухвалили рішення вкладатися, але зовсім не заробляти?

– Це ж синергія. Ми їдемо у гості надихатися і надихнути простих людей. Українців що стоять біля джерел української культури. Ми отримаємо більше, ніж кошти - енергію і любов. Зараз цього не вистачає усім. Люди напружені, це видно.

– Як будете обирати села для виступів? Що зробити людям, аби Козак до них приїхав?

– Пишіть своє село в Інстаграмі, Фейсбуці у коментарях на моїх сторінках, чим більше воно згадуватиметься, тим більше шансів, що приїдемо до вас.

Козак Сіромаха (фото: instagram.com/kozak.siromaha)

– Як повернути життя в українські села, на вашу думку?

– Треба відійти від радянщини, переосмислити село - це не колхоз, це український початок. Спілкування з природою, своя хата, земля. Хто був і жив там, зрозуміють.

– Коли ви розпочали роботу в образі Козака Сіромахи, яку реакцію суспільства відчули? Чи не було несхвалення через так звану "шароварщину"?

– Козак то не робота - це свідомість, шлях. Якби то була робота, то був би й графік. Такий життєвий прояв відбувається на доленосному рівні та готується ще до народження. Тож є реалізація - якщо тебе критикують, то значить - ти рухаєшся та щось робиш. Просто, не зупиняйся. Я люблю та ціную все, що пов'язано з українською культурою. В мене немає відторгнення до будь-чого українського. Є єдина країна на землі, яку дратує все українське, і всі її знають.

– Ви виховуєте синів за традиціями українського козацтва. Розкажіть, що це означає, які принципи передбачає.

– За козацькими традиціями хлопець до 5-ти років перебуває з матір’ю, після 5-ти — хлопця брали на виховання чоловіки. Якщо матір та батько відсутні по якімсь доленосним обставинам, то таких хлопчаків намагались збирати козаки. Над дніпровими порогами були школи для таких діточок, з них зрощували пластунів, знахарів та характерників.

Відомий співак висловився про скандал з Ніколасом Кармою (фото: instagram.com/kozak.siromaha)

– Після виходу відео в Ніколаса Карми на вас посипалися трохи негативні коментарі. Що мали на увазі під висловом "жінка має робити все"?

– То хіба негатив? Мати є берегиня, тож перші життєві уроки дає нам саме вона. Ці питання можна розвернути як відповідь тільки в особистому спілкуванні, тоді в них буде більше сенсу. Але тільки для мислячих людей. Ті, хто закидають свій негатив, намагаються полегшити свій біль, але роблять собі тільки гірше. Бо для вирішення проблем в житті, потрібно діяти розумно і з холодною головою.

– Ви приймали пологи у своєї дружини. Чому ухвалили таке рішення? Чи не вбачаєте в цьому небезпеки?

– Важко для важких, легко для легких, простота є геніальність. Природа є геній. Маючи відповідні знання та практику, людина бере відповідальність за своє життя, страху не має. Але копіювати поведінку людини зі знаннями - неможливо та небезпечно. Тож ми не радимо нікому цього робити. Відаючим матерям ми не указ.

– Які ваші відчуття від цього?

– Це космос, прояв тонких світів. Магія, яка відбувається при появі дитини - невимовна. Взагалі трансформація жінки під час вагітності, це неймовірне, найпрекрасніше та геніальне явище в природі. Хто свідомо, з любов'ю, пройшов цей стан, лише той може мене зрозуміти.

Козак Сіромаха (фото: instagram.com/kozak.siromaha)

– Ви проходили військову службу, наскільки я знаю. Розкажіть про цей досвід.

– Це не військова служба, а козацька звитяга. Робив що мусив, що мав, що зміг. З 14-го року я зрозумів, що треба полюбити Україну в собі, себе в Україні.

– Ви називаєте себе характерником. Що вкладаєте в це поняття, що воно для вас означає?

– Хм, характерники..? То є психологи, релігійні знавці, біоенергетики. Я себе можу віднести лише до скромного практика. Для мене - це погляд на життя з усіх можливих ракурсів, з абсолютною любов’ю.

– Чому перестали їсти мʼясо? Як ви до цього прийшли?

– Перший поштовх до вегетаріанства мені дала травма. Бажання швидко вилікуватися та укріпитися мене привів до вегетаріанства - це глибока філософія життя та давня наука. Це свідомий, розважений, цілеспрямований вибір. Почуваю себе набагато краще, ні про що не жалкую.

Співак Козак Сіромаха (фото: instagram.com/kozak.siromaha)

– У коментарях під вашими дописами часто пишуть, що ваші пісні могли б виграти Євробачення. Чи не було у вас думок взяти участь? Чому?

– Я не є знавцем та шанувальником Євробачення. Якби це було так, я б там був вже давно. В мене інше завдання, мабуть, більш тонке та цілеспрямоване. Самопрокидання людської свідомості, та об’єднання України. Я там, де маю бути, роблю те - що маю робити.

– Ви часто приїжджаєте до військових на передову. Про що спілкуєтесь? Чого хлопцям і дівчатам найбільше не вистачає? Які настрої?

– Військові дякують за творчий продукт, за енергетику, яка їх надихає та допомагає боронити землю. Розповідають свої реалізації, діляться емоціями, роблять спільні фото на згадку та на вдачу. Настрій різний, бо всі ми люди. Кажуть, що потрібна повна єдність, про те, що Україна має трансформуватись в сильну, свідому та високоморальну країну, за яку й життя віддати буде не соромно.

– Як думаєте, що українці повинні робити кожного дня для пришвидшення перемоги?

– Об'єднання на всіх рівнях. Забути про негаразди, та спрямувати усі сили на зміну в своєму житті - прибирати згубні звички, оздоровлювати себе морально та фізично. Кожен, хто чим може - має підтримувати армію. Потрібно молитися за кожного бійця на фронті, та робити все, щоб країна стала сильнішою.